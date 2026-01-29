Очільник окупованої Макіївки «накопичив» елітну нерухомість

Владислав Ключаров.

Окупаційний керівник Макіївки Владислав Ключаров значно розширив свої статки на тлі економічного занепаду міста. Про це повідомив рух спротиву на тимчасово окупованих територіях України «Жовта Стрічка».



За даними активістів, у 2011–2013 роках Ключаров обіймав посаду заступника міського голови Макіївки, після чого переїхав до Криму, де став так званим «смотрящим від донецьких» за земельними ресурсами півострова.

Після окупації Криму він залишився там і почав співпрацювати з російською адміністрацією, виконуючи роль посередника між Кримом та угрупованням «ДНР».



У лютому 2022 року, за рішенням російських кураторів, Ключарова призначили «головою адміністрації» тимчасово окупованої Макіївки. Після цього, як стверджує «Жовта Стрічка», він почав активно оформлювати на себе елітне майно.



Спочатку награбовану нерухомість реєстрували на родичів, однак згодом Ключаров записав на себе три квартири у Феодосії, одну в Сімферополі, а після отримання посади в Макіївці — ще дві квартири.

Також у його власності зафіксували автомобілі Chrysler 300C та Bentley Continental GT.

Активісти наголошують, що походження цього майна не відповідає офіційним доходам та рівню зарплати окупаційного чиновника.