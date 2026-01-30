Сім'ї військових та чеченці: хто витрачає мільйони на нерухомість у Донецьку, Маріуполі та Луганську

Фото: ДАН

Немає води, частково — світла, і незрозуміло, коли ці комунікації з’являться — такою є реальність у Донецьку, Макіївці, Маріуполі, Луганську та інших захоплених Росією містах. Попри це, ціни на нерухомість там зростають. За квартири на вторинному ринку просять мільйони рублів. Від чого залежить вартість і де житло найдорожче — читайте і дивіться в матеріалі «Новин Донбасу».

Ціни зростають, а продати неможливо: ринок нерухомості в окупації

Після того як Росія нібито визнала захоплені території своїми та анексувала їх у вересні 2022 року, ціни на нерухомість там різко злетіли. Йдеться насамперед про частини Донецької та Луганської областей. Наприклад, раніше, шість–сім років тому, вартість двокімнатної квартири не в центрі Донецька ледве сягала десяти тисяч доларів. Зараз це 30–40 тисяч. Такі цінові стрибки зіграли злий жарт із тими, хто виїхав з окупації ще у 2014–2015 роках. Продавати за безцінь своє житло багато хто не хотів. Але тепер, коли ціни зросли, зробити це практично неможливо. Адже жодні довіреності для продажу не працюють. Тобто людям потрібно не просто приїхати до свого окупованого міста, а й отримати російський паспорт і зареєструвати житло в реєстрі РФ.

Олена Фетисова, редакторка сайту «Реальная газета», релокованого з Луганська ще у 2014 році, розповідає, що окупаційні адміністрації не проводять угод купівлі-продажу за довіреностями.

Нагадаємо, що житло, не внесене до Росреєстру, незаконно визнають безхазяйним і передають у муніципальну власність. Це відбувається в кожному населеному пункті по всій окупованій території. Нині таких об’єктів уже тисячі.

Рієлтори й забудовники, які працюють на захоплених територіях, пояснюють високі ціни тим, що ринок нерухомості в окупації розглядають як точку майбутнього зростання. Нібито саме тому вартість житла на сході та півдні України часто навіть вища, ніж у багатьох регіонах РФ.

Квадратні метри без гарантій: скільки коштує житло в захопленому Мелітополі

У Мелітополі ціни на квартири високі навіть тоді, коли будинок планують знести. Ось один із таких варіантів — однокімнатна квартира за 3 мільйони 800 тисяч рублів у «найпрестижнішому районі міста з розвиненою інфраструктурою». Свіжого ремонту в квартирі немає, а п’ятиповерхівку в перспективі демонтують.

«Сьогодні в Мелітополі за хорошу квартиру можуть попросити й 10 млн рублів, а за будинок — і кілька десятків мільйонів», — говорить у коментарі пропагандистським ЗМІ один із місцевих рієлторів.

Загалом ціни на житло в захопленому місті приблизно однакові, незалежно від району. Наприклад, ось однокімнатна квартира на півночі Мелітополя за чотири мільйони. А ця — вже на західній околиці. Вона трохи більша, з гіршим ремонтом і коштує 3 млн 650 тисяч. Вартість двокімнатних квартир у Мелітополі стартує від 4,5 мільйона рублів.

А це вже на західній околиці. Вона трохи більша, з найгіршим ремонтом за ціною 3 млн 650 тисяч. Вартість двояків у Мелітополі стартує від 4,5 мільйонів рублів.

Квартири в Донецьку: ціни зростають, а вода — за графіком

А скільки коштує квартира в Донецьку? На сайті центру нерухомості «Мир» зазначено, що найпопулярніші райони для купівлі житла — Ворошиловський, Київський і Куйбишевський.

Говорячи про великі міста РФ, рієлтори, ймовірно, мають на увазі Москву та Петербург. Адже, наприклад, у Ростові ціни на житло приблизно такі самі, як у Донецьку. Найдешевші однокімнатні квартири на околицях захопленого міста — у Куйбишевському та Будьоннівському районах. Мінімальна ціна тут — близько двох мільйонів рублів.

Продають житло й буквально за кілька кілометрів від зруйнованої Мар’їнки. Однокімнатна квартира, що потребує ремонту й розташована у старому будинку, коштує мільйон рублів. В оголошенні зазначено, що тут є центральне опалення та водопостачання. Хоча з водою в Петровському районі ситуація дуже важка. У місцевих чатах люди розповідають, що крани порожні по п’ять днів.

Відтоді, як ми робили попередній огляд ринку нерухомості, минув майже рік. За цей час графіки подачі води в Донецьку стали вкрай жорсткими, але ціна саме цієї квартири не знизилася. Вартість двокімнатних квартир поруч — понад мільйон. В оголошенні цікава формулювання: «встановлена газова колонка — завжди є гаряча вода, незалежно від відключень». Але якщо води немає взагалі, то колонка не допоможе.



У центрі Донецька однокімнатні квартири дорожчі. Житло з ремонтом — від 4,5 мільйона. Приблизно за такою ж ціною продають на околицях міста двокімнатні квартири в непоганому стані. Але є варіанти й у чотири рази дешевші, попри те, що вони знову ж таки недалеко від Мар’їнки. Що стосується вартості двокімнатних квартир у центрі, то тут уяві продавців є де розгулятися — 7, 8, 9 і навіть 15 мільйонів. За таку ціну пропонують не лише ремонт, а нібито й воду 24 на 7, що викликає сумніви.

Квартири в Маріуполі подорожчали в рази після 2022 року

Після окупації Маріуполя ціни на квартири на вторинному ринку зросли і тут. Якщо порівнювати вартість житла до 2022 року і зараз, то вона суттєво підвищилася, — говорить Альона Калякіна, місцева журналістка, яка нині перебуває на підконтрольній території.

«Для порівняння: трикімнатна квартира в Маріуполі до повномасштабного вторгнення коштувала приблизно, якщо в доларах говорити, ну, 20–25 тисяч доларів. Це хороша квартира з ремонтом. Зараз її вже можна продати за 75–80 тисяч», — розповідає Альона Калякіна, випускова редакторка сайту 0629.com.ua.

На пропозицію є попит, щоправда, квартирами цікавляться не маріупольці. Їх купують росіяни — переважно шукають одно- та двокімнатні квартири зі світлом, водою і працюючим ліфтом у будинку. Набір таких базових, на перший погляд, послуг нині є рідкістю для окупованих міст.

«Більшість покупців — це росіяни, це будівельники, які приїжджають, заробляють непогані гроші навіть за російськими мірками зараз у Маріуполі. І вони привозять сюди сім’ї. Це будівельники з Середньої Азії, росіяни якісь. І вони купують дуже багато, купують житло чеченці, вони теж, так би мовити, укорінюються і теж купують квартири», — пояснює Альона Калякіна, випускова редакторка сайту 0629.com.ua.

Через бойові дії вартість квартир на вторинному ринку в Маріуполі формується інакше. Тепер основну роль у ціноутворенні відіграє не географія. Найпрестижніше житло нині, наприклад, у 20-му і 21-му мікрорайонах на північний захід від центру. Там, де частково вціліли будинки, де працюють ліфти, є інфраструктура — ринки, магазини.

«Чим більш зруйнований район, тим більше там нічого не розвинено. Немає інфраструктури, не ходить туди транспорт. Звісно, вони не користуються попитом. Користуються попитом ті райони, які більш-менш уціліли, де зараз є магазини, щось відкривається, де працюють ринки. Ну і, звісно, Приморський район — це в нас район, який найближче до моря. Він теж, зрозуміло, користується популярністю, бо близько море», — розповідає Альона Калякіна, випускова редакторка сайту 0629.com.ua.

Дешевше житло — в Лівобережному районі. Це найбільш віддалена й найбільш зруйнована частина Маріуполя. Її менше відновлюють, інфраструктура там значно гірша.

Ринок житла в Луганську: ціни як у Донецьку, покупці — росіяни

У Луганську ціни на квартири приблизно такі самі, як і в Донецьку. Однокімнатні — від 2 до 7 мільйонів. Двокімнатні — в середньому від 5 мільйонів і вище. Щоправда, таких великих стрибків у ціноутворенні немає. Лише одна двокімнатна квартира тут коштує близько десяти тисяч.Росіяни — головна цільова аудиторія для рієлторів і продавців житла і в Луганську. Адже місцеві не можуть купити квартири ні в іпотеку в новобудовах, ні на вторинному ринку — надто дорого. І вони не розуміють, у кого є такі великі гроші.

«Вони не знають таких людей, які можуть дозволити собі таку іпотеку. І, найімовірніше, це люди, які або не існують, це просто вигадка окупантів. Або це якісь росіяни, російські військові, російські чиновники, які хочуть купити тут квартиру. Якщо не перевезти сюди свою сім’ю, то просто здавати її в оренду для інших політичних і пропагандистських функціонерів або військового російського керівництва», — Олена Фетисова, редакторка сайту «Реальная газета».

Російські військові перевозять свої сім’ї на окуповані території, купуючи житло, зокрема, за рахунок програми «материнський капітал». Як розповіла нам переселенка Катерина, її батькам у Донецьку на початку минулого року вдалося продати таким чином свою трикімнатну квартиру. Її купила сім’я російського військового. Левову частку суми склали гроші, отримані за програмою «материнський капітал». Щоб стимулювати народжуваність, Росія виплачує за народження дитини від 700 тисяч майже до 1 мільйона рублів. Тобто сім’я з двома дітьми може дозволити собі купівлю квартири.

Замість висновків

Анексія південно-східної частини України призвела до суттєвого стрибка цін на житло — квартири подорожчали на 60–70%. Але проблема в тому, що продати своє майно можуть лише ті, кому вдалося внести його до реєстрів РФ. Тобто для переселенців ця можливість недоступна. Купівля квартири — також задоволення не для українців в окупації. Адже мільйони рублів, а це десятки тисяч доларів, є в небагатьох. Тому житло купують росіяни — насамперед військові, перевозивши сюди свої сім’ї. Реальних громадян РФ, а не тих, хто отримав паспорти під примусом, у захоплених містах стає дедалі більше. Таким чином етнічний склад окупованих територій кардинально змінюється.