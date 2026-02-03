ЗСУ вразили склади боєприпасів росіян на захопленій Донеччині. Фото: скриншот

За кілька днів українські військовослужбовці завдали успішного вогневого ураження по російським військовим об'єктам дронами FP-2 на тимчасово окупованих територіях України. Зокрема, Сили оборони вразили російські склади боєприпасів в окупованій Донецькій області, у селищі Велика Новосілка. Про це повідомили у прес-службі ССО.



«У населеному пункті Велика Новосілка, на тимчасово окупованій території Донецької області, Сили спеціальних операцій вразили пункт тимчасової дислокації, а також склади боєприпасів», — йдеться у повідомленні.



Крім того, на Запорізькому напрямку ССО вразили склад боєприпасів та розміщення особового складу противника у населеному пункті Зелений Гай.



Також у Токмаку Запорізької області під атаку потрапив пункт технічного обслуговування БПЛА, а в селі Микільське вражена майстерня з обслуговування БПЛА росіян.



Раніше ми писали, що Сили оборони в ніч на 3 лютого завдали вогневого ураження по ряду військових об'єктів російських окупантів.

Авторка новини: Кароліна Гайдук, яка випускає редакторка «Новин Донбасу»

Переможемо цензуру разом!

Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях