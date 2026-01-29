Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Вода на Донбасі
Соціальне житло для ВПО: Як родина переселенців із Маріуполя отримали квартиру у Славутичі
Світлана Кузмінська
29 січня 2026, 13:38

Соціальне житло для ВПО: Як родина переселенців із Маріуполя отримали квартиру у Славутичі

Ремонт у інфекційному корпусі міської лікарні Славутича. Фото: Суспільне. Чернігів Ремонт у інфекційному корпусі міської лікарні Славутича. Фото: Суспільне. Чернігів

Переселенка з Маріуполя Марія Бубнова через соцмережі поділилася зі світом щасливою звісткою: у місті Славутич разом з родиною вона скоро переїде у нову трикімнатну квартиру. І це тільки через пів року після того, як подала до міської ради відповідну заяву!

Колишні дитсадок і лікарня стануть для когось домівкою

Така подія стала можливою, завдяки Постанові Кабінету Міністрів України від 8 квітня 2025 року за № 395, яка вносить зміни до Порядку передачі в оренду державного та комунального майна, затвердженого постановою № 483 від 3 червня 2020 року. Вона спрощує процедуру оренди, дозволяючи передачу будівель, споруд, приміщень (їх окремих частин) закладів освіти для проживання внутрішньо переміщених осіб (ВПО).

Треба зазначити, що в Славутичі, де зареєстровано близько 1300 ВПО, серйозно ставлятьсярозв'язання їх житлових проблемблем — організували невеличкий тимчасовий прихисток, створюють банк даних житлового фонду, закликають орендодавців здавати житло переселенцям, проводять масштабну реконструкцію двох старих об’єктів, щоб створити в них зручні, затишні квартири.

Вартість реконструкції кожного об’єкту близько 100 млн грн, це гроші з обласного та державного бюджетів, Фонду регіонального розвитку та міжнародних донорів в межах грантового проєкту «Енергоефективність в Україні та відповідь на кризу».

Перша будівля — це колишнє інфекційне відділення місцевої лікарні, яке не використовувалось за призначенням вже двадцять років. Друга — дитячий садочок «Джерельце», в якому вже майже не залишилося вихованців, а демографічний стан такий, що місту не скоро знадобляться нові дошкільні заклади.

Будівля лікарняного відділення, яке незабаром стане домом для переселенців. Фото Марії Бубнової

Передбачається, що не менше сотні родин ВПО знайдуть тут свій втрачений домашній затишок. І хоча це житло соціальне, тимчасове, надається не у власність, а в оренду, проте воно буде повністю готове для проживання, бо наповниться побутовою технікою та меблями.

Марія Бубнова, маріупольська підприємиця, яка приїхала з родиною до Славутича в серпні 2023 року і започаткувала тут свій бізнес, скористалася можливістю і влітку 2025-го стала на квартирний облік в управлінні соціального захисту населення.

Маріупольчанка Марія Бубнова. Фото з особистого архіву

Читайте також:

«Нова кухня» маріупольчанки Марії Бубнової: виклики для бізнесу в епоху змін та війн

Жінка розповідає, що головна вимога для претендентів — офіційний статус ВПО. Спеціальна комісія формує черги за прозорими критеріями, надаючи увагу найбільш вразливим категоріям, як наприклад, люди з інвалідністю, вагітні жінки, сім’ям з неповнолітніми дітьми, а також багатодітним родинам та сім’ям загиблих (померлих) військовослужбовців.

Цікавий факт: найбільше претендентів на однокімнатні квартири, потім за популярністю йдуть трикімнатні, а за ними же двокімнатні. До речі, декільком останнім ще бракує майбутніх мешканців.

«Власна справа — це однозначно плюс»

«Я отримую квартиру на себе, чоловіка, 19-річну доньку та 11-річного сина. Вважала, що з усіх претендентів на трикімнатне житло мала найменшу кількість балів. Мабуть, в плюс пішов той фактор, що я тут працюю більше ніж півроку, розвиваю свій бізнес — підприємство «Нова кухня».

Дві підприємниці Марія з дочкою Аліною

Для Славутича це в пріоритеті. А у нас в родині три ФОПи — я, чоловік і донька. В минулому році кожен з нас отримав грант «Власна справа» від єРобота на закупку обладнання для виготовлення та фасування готових перших страв в реторт пакетах. Тоді це надало новий імпульс нашій підприємницькій діяльності і дозволило організувати нові робочі місця. Зараз у нас в штаті десять співробітників. Не кажучи вже про тих, хто на аутсорсингу — бухгалтер, рекламіст, програміст. Усю нашу продукцію ми реалізуємо через власний сайт, для військових — знижка».

Марія задоволена перспективами переїхати вже у березні у новеньку квартиру. Її не засмучує той факт, що житло буде не у власності, а в оренді, яку за рік треба буде продовжувати: «Нічого, все буде нормально, головне, що тепер треба буде платити тільки за комунальні послуги. І дуже радує той факт, що в квартирі вже буде нові меблі та побутова техніка!»

Між тим, жінку трохи засмучує той факт, що ані її 82-річна мама, ані трішки молодша свекруха, яка має інвалідність, поки не потрапили до списку майбутніх орендарів однокімнатної квартири. Але є надія, що принаймні комусь з них пощастить, коли буде готовий об’єкт у колишньому дитячому садку.

У форматі таунхаус

Орендарям соціального життя у колишній лікарняній будівлі однозначно пощастило також через його архітектурні особливості. Бокси з окремими виходами (що було актуально для інфекційного відділення) дозволили створити умови у форматі таунхаус — кожна квартира має свій персональний вхід.

Мине місяць-півтора і мешканців приймуть 43 нові квартири, з яких дві адаптовані для людей з інвалідністю. Внутрішньо переміщені особи, в тому числі з Донецької області, знайдуть тут прихисток. Додаткова перевага — будівля розташована на околиці міста поруч з сосновим бором. При цьому до центра Славутича неспішним кроком хвилин п’ятнадцять.

Будівля розташована на околиці міста поряд із сосновим бором. Фото Марії Бубнової

А місцева влада, реалізуючи такий проект, досягає одразу декількох цілей — турбується про людей, що втратили все через російське вторгнення, вдихає друге життя в порожні об’єкти соціальної інфраструктури та створює привабливе міське середовище.

ТЕГИ

Місця
Маріуполь Донецька область Київська область Славутич
Інше
переселенці ВПО Житло для переселенців житловий квартал житло на ТОТ внутрішньо переміщені особи
@novosti.dn.ua

