Окупаційна адміністрація в Луганській області продовжує намагатися приховати глибоку кризу в медичній сфері, залучаючи до роботи в лікарнях студентів з Росії. Про це повідомляє рух спротиву на тимчасово окупованих територіях України «Жовта Стрічка».



За даними активістів, цього разу до надання медичної допомоги планують долучити студентів з Алтайського краю, яких направляють у регіон у межах так званих «професійних місій». Окупаційна влада подає це як підтримку системи охорони здоров’я, однак фактично йдеться про спробу закрити критичний дефіцит кваліфікованих кадрів.



У русі спротиву зазначають, що реальний стан медицини на окупованій Луганщині залишається катастрофічним. Брак лікарів спричинений масовою мобілізацією, низьким рівнем зарплат, поганими умовами праці та відсутністю належного фінансування з боку окупаційної адміністрації.



Подібна ситуація фіксується й в інших захоплених регіонах. Зокрема, раніше повідомлялося, що на тимчасово окупованій частині Херсонської області екстрена медична допомога фактично стала платною послугою для місцевого населення.



Активісти наголошують, що залучення студентів без достатнього досвіду не вирішує системних проблем і лише погіршує рівень медичної допомоги для цивільних.