РФ запустила видобуток золота на окупованій Луганщині

РФ розпочала незаконний видобуток золота на тимчасово окупованій Луганщині, повідомляє Центр національного спротиву. В Антрацитівському районі Бобриківського родовища та Нагольному кряжі окупаційна адміністрація видала чотири «ліцензії» на розвідку та видобуток золота, а також міді та цинку.

Всі дозволи зосереджені в однієї компанії — ТОВ «Гірничо-видобувна компанія Сєвєрная», що отримала монопольний доступ до ділянок площею понад 250 км². За даними ЦНС, «Північна» створена як технічний оператор для роботи на ТОТ — із мінімальними екологічними та соціальними зобов'язаннями.



Проєкти узгоджуються у спрощеному та закритому режимі, без повноцінної експертизи та публічних процедур. Видобуток здійснюється кар'єрним методом з використанням спірних технологій, таких як ціанідне вилуговування.



Аналітики попереджають: такі методи неминуче призведуть до отруєння водних ресурсів, деградації ґрунтів та зростання захворювань серед населення. Забруднення ґрунтових вод і річок зробить воду непридатною навіть для технічних потреб, а частина територій ризикує перетворитися на «екологічно мертві зони».



Процес повністю непрозорий: місцеві жителі позбавлені інформації про обсяги видобутку, рівень забруднення та заходи безпеки. Ключові ділянки розташовані неподалік села Бобрикове, де раніше працювали австралійські та українські компанії, а тепер монополістом виступає російська структура. Запаси прив'язані до 1663 кг золота та 10 т срібла.

Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»