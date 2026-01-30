Сили оборони вразили ЗРК «Оса» та низку логістичних об'єктів російських окупантів у Запорізькій області

Українські військовослужбовці минулої доби, 29 січня, успішно вразили зенітний ракетний комплекс «Оса» в районі населеного пункту Семенівка на тимчасово окупованій території Запорізької області. Про це повідомили у пресслужбі Генерального штабу ЗСУ.
У відомстві уточнили, що зафіксовано пряме влучення в ціль.
Крім того, Сили оборони завдавали ударів по важливим логістичним об'єктам росіян на окупованій Запорізькій області. Вражено розташування ремонтного підрозділу окремої бригади спеціального призначення ворога поблизу Токмака, склади матеріально-технічного забезпечення артилерійського полку неподалік Охрімівки, а також об'єкти 76-ї десантно-штурмової дивізії в районі Кирилівки.
Втрати окупантів уточнюються.
Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»
