Сили оборони вразили ЗРК «Оса» та низку логістичних об'єктів російських окупантів у Запорізькій області

Сили оборони вразили ЗРК «Оса». Фото: скриншот

Українські військовослужбовці минулої доби, 29 січня, успішно вразили зенітний ракетний комплекс «Оса» в районі населеного пункту Семенівка на тимчасово окупованій території Запорізької області. Про це повідомили у пресслужбі Генерального штабу ЗСУ.



У відомстві уточнили, що зафіксовано пряме влучення в ціль.



Крім того, Сили оборони завдавали ударів по важливим логістичним об'єктам росіян на окупованій Запорізькій області. Вражено розташування ремонтного підрозділу окремої бригади спеціального призначення ворога поблизу Токмака, склади матеріально-технічного забезпечення артилерійського полку неподалік Охрімівки, а також об'єкти 76-ї десантно-штурмової дивізії в районі Кирилівки.



Втрати окупантів уточнюються.



Раніше ми писали, що українські Сили оборони завдали удару по РЛС у Луганській області.

Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»