Каска з написом «ПРЕСА» і символом «Z» серед руїн: образ російських журналістів, які беруть участь у пропагандистській діяльності на окупованих територіях України. Створено ШІ.

У Міністерстві закордонних справ Росії заявили про загибель семи співробітників російських медіа у 2025 році під час перебування поруч з російськими окупаційними військами на території України. Ще десятеро, за твердженням Москви, отримали поранення різного ступеня тяжкості, повідомляють «Новини Донбасу».



Про це повідомив посол з особливих доручень МЗС РФ Родіон Мирошник під час свого звіту. За його словами, українські Сили оборони нібито здійснювали «системний пошук і завдання ударів» по представниках російських ЗМІ, які працювали поблизу лінії бойових дій та в так званій «сірій зоні».



Мірошник стверджує, що у 2025 році кількість інцидентів із журналістами зросла, а удари по них нібито мали «цілеспрямований характер». При цьому жодних незалежних підтверджень цих заяв російська сторона не надала.