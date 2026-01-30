Пенсіонери-переселенці, яких на обліку понад 1,3 мільйони, масово залишилися без пенсій у січні, — Лубінець

Фото: Дмитро Лубинець

Більше мільйона пенсіонерів з числа внутрішньо переміщених осіб, в тому числі матір уповноваженого Верховної Ради України з прав людини залишилися без пенсій у січні. Громадяни масово звертаються в органи Пенсійного фонду України з заявами про припинення виплат. Про це повідомив уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець.

«Виявляється, для того щоб отримати пенсію, треба було пройти через процедуру підтвердження факту, що вони не отримують пенсію від органів РФ. Це потрібно було зробити наступним чином: зайти на вебпортал ПФУ, авторизуватися у особистому кабінеті, використавши для цього кваліфікований електронний підпис "Дія.Підпис" (“Дія ID”), створений в застосунку “Дія”», — дивується Лубінець. Тут варто зазначити, що 20 березня 2025 року набула чинності постанова Кабінету міністрів № 299 , згідно з якою пенсії громадянам за кордоном, тим, хто живе в окупації та переселенцям виплачуватиметься лише у разі відсутності виплат від пенсійних органів Росії. Данна інформація була доступна всім, в тому числі про неї раніше міг дізнатися і омбудсмен Лубінець.

Наприклад, Головне управління Пенсійного фонду в Донецькій області навіть публіковало відповідну відео-інструкцію про те як подати заяву про неотримання пенсії від РФ.

Натомість вже зараз Дмитро Лубінець задає логічне риторичне питання: «Як багато пенсіонерів розбираються у смартфонах і можуть зробити і поставити електронний підпис? Уявили цей процес? Я вам відповім - дуже мало! Всі решта фізично пішли у відділення ПФУ» .

І наводить приклад своєї матері, яка виїхала з Волновахи, що на Донеччині, коли місто почала розстрілювати російська артилерія, переїхала в інше місто, отримала довідку ВПО і всі ці роки законно отримувала українську пенсію від держави.

«У січні вона телефонує мені й питає: чому цього місяця немає пенсії? Виявляється, виплати призупинили, бо вона не пройшла ідентифікацію на сайті Пенсійного Фонду. Не тому, що щось порушила. Не тому, що втратила право. А тому, що держава не довела до людей зрозумілу інформацію, що їм потрібно пройти додаткову ідентифікацію та підтвердження» — пише Лубінець.

Він зазанчає, що тисячі пенсіонерів опинилися в такій самій ситуації: люди дізналися про нові вимоги вже тоді, коли пенсійні виплати просто не надійшли на рахунок. У результаті — черги, паніка і фактично паралізована робота органів Пенсійного фонду.

«Проблема не в людях. Проблема в тому, що обов’язок держави перевіряти інформацію переклали на самих пенсіонерів, навіть нормально їх про це не повідомивши! Як бачимо по факту, інформаційна кампанія провалена повністю! Права мільйонів громадян опинилися під загрозою через недолугу бюрократичну процедуру і провалену інформаційну роботу» — зазначає обмудсмен.

Лубінець вважає, що люди не повинні доводити державі те, що держава може перевірити сама і не можна змушувати людей проходити нові складні процедури, якщо в держави вже є реєстри ВПО, дані про місце проживання і всі необхідні бази.

Обмудсмен заявив, що звернувся до Уряду з вимогою не ускладнювати людям життя, а спростити процедуру: продовжити строки підтвердження, нормально поінформувати всіх пенсіонерів і використовувати вже наявні державні реєстри замість того, щоб ганяти людей по нових колах верифікації.

«Для більшості цих людей пенсія — єдине джерело існування. І держава зобов’язана гарантувати це право, а не ставити його в залежність від того, чи встиг пенсіонер розібратися в новій довідці або електронній процедурі», — додав наприкінці Лубінець.

Нагадаємо протягом всього 2025 року з моменту появи постанови видання «Новини Донбасу» писало про проблеми, що пов'язані з виплатами пенсій, особливо українським громадянам в окупації, за кордоном, та ВПО, що мешкають на підконтрольній території, і продовжує відслідковувати цю тему.

29 січня «Новини Донбасу» повідомляли, що у відповідь на наш запит Пенсійний фонд повідомив, що продовжив виплати 352,4 тисячам осіб , які протягом 2025 року пройшли фізичну ідентифікацію.



А 1 мільйон 300 тисяч пенсіонерів-переміщених осіб, які перебувають на окупованих територіях, подали повідомлення про отримання пенсійних виплат від Російської Федерації .



Учора до українського уряду вже звернулися представники правозахисних організацій із закликом поновити пенсійні виплати громадянам України , які були припинені у січні 2026 року Пенсійним фондом України.

Авторка новини: Юлія Діденко, головна редакторка сайту «Новини Донбасу»