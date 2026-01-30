Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Вода на Донбасі
Пенсіонери-переселенці, яких на обліку понад 1,3 мільйони, масово залишилися без пенсій у січні, — Лубінець
30 січня 2026, 22:30

Пенсіонери-переселенці, яких на обліку понад 1,3 мільйони, масово залишилися без пенсій у січні, — Лубінець

Фото: Дмитро Лубинець Фото: Дмитро Лубинець

Більше мільйона пенсіонерів з числа внутрішньо переміщених осіб, в тому числі матір уповноваженого Верховної Ради України з прав людини залишилися без пенсій у січні. Громадяни масово звертаються в органи Пенсійного фонду України з заявами про припинення виплат. Про це повідомив уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець.

«Виявляється, для того щоб отримати пенсію, треба було пройти через процедуру підтвердження факту, що вони не отримують пенсію від органів РФ. Це потрібно було зробити наступним чином: зайти на вебпортал ПФУ, авторизуватися у особистому кабінеті, використавши для цього кваліфікований електронний підпис "Дія.Підпис" (“Дія ID”), створений в застосунку “Дія”», — дивується Лубінець. Тут варто зазначити, що 20 березня 2025 року набула чинності постанова Кабінету міністрів № 299 , згідно з якою пенсії громадянам за кордоном, тим, хто живе в окупації та переселенцям виплачуватиметься лише у разі відсутності виплат від пенсійних органів Росії. Данна інформація була доступна всім, в тому числі про неї раніше міг дізнатися і омбудсмен Лубінець.

Наприклад, Головне управління Пенсійного фонду в Донецькій області навіть публіковало відповідну відео-інструкцію про те як подати заяву про неотримання пенсії від РФ.

 

Натомість вже зараз Дмитро Лубінець задає логічне риторичне питання: «Як багато пенсіонерів розбираються у смартфонах і можуть зробити і поставити електронний підпис? Уявили цей процес? Я вам відповім - дуже мало! Всі решта фізично пішли у відділення ПФУ» .

І наводить приклад своєї матері, яка виїхала з Волновахи, що на Донеччині, коли місто почала розстрілювати російська артилерія, переїхала в інше місто, отримала довідку ВПО і всі ці роки законно отримувала українську пенсію від держави.

«У січні вона телефонує мені й питає: чому цього місяця немає пенсії? Виявляється, виплати призупинили, бо вона не пройшла ідентифікацію на сайті Пенсійного Фонду. Не тому, що щось порушила. Не тому, що втратила право. А тому, що держава не довела до людей зрозумілу інформацію, що їм потрібно пройти додаткову ідентифікацію та підтвердження» — пише Лубінець.

Він зазанчає, що тисячі пенсіонерів опинилися в такій самій ситуації: люди дізналися про нові вимоги вже тоді, коли пенсійні виплати просто не надійшли на рахунок. У результаті — черги, паніка і фактично паралізована робота органів Пенсійного фонду.

«Проблема не в людях. Проблема в тому, що обов’язок держави перевіряти інформацію переклали на самих пенсіонерів, навіть нормально їх про це не повідомивши! Як бачимо по факту, інформаційна кампанія провалена повністю! Права мільйонів громадян опинилися під загрозою через недолугу бюрократичну процедуру і провалену інформаційну роботу» — зазначає обмудсмен.

Лубінець вважає, що люди не повинні доводити державі те, що держава може перевірити сама і не можна змушувати людей проходити нові складні процедури, якщо в держави вже є реєстри ВПО, дані про місце проживання і всі необхідні бази.

Обмудсмен заявив, що звернувся до Уряду з вимогою не ускладнювати людям життя, а спростити процедуру: продовжити строки підтвердження, нормально поінформувати всіх пенсіонерів і використовувати вже наявні державні реєстри замість того, щоб ганяти людей по нових колах верифікації.

«Для більшості цих людей пенсія — єдине джерело існування. І держава зобов’язана гарантувати це право, а не ставити його в залежність від того, чи встиг пенсіонер розібратися в новій довідці або електронній процедурі», — додав наприкінці Лубінець.

Нагадаємо протягом всього 2025 року з моменту появи постанови видання «Новини Донбасу» писало про проблеми, що пов'язані з виплатами пенсій, особливо українським громадянам в окупації, за кордоном, та ВПО, що мешкають на підконтрольній території, і продовжує відслідковувати цю тему.

29 січня «Новини Донбасу» повідомляли, що у відповідь на наш запит Пенсійний фонд повідомив, що продовжив виплати 352,4 тисячам осіб , які протягом 2025 року пройшли фізичну ідентифікацію.

А 1 мільйон 300 тисяч пенсіонерів-переміщених осіб, які перебувають на окупованих територіях, подали повідомлення про отримання пенсійних виплат від Російської Федерації .

Учора до українського уряду вже звернулися представники правозахисних організацій із закликом поновити пенсійні виплати громадянам України , які були припинені у січні 2026 року Пенсійним фондом України.

Авторка новини: Юлія Діденко, головна редакторка сайту «Новини Донбасу»

ТЕГИ

Інше
переселенці ВПО Пенсії пенсіонери
@novosti.dn.ua

СТАТТІ

Тотальна паспортизація мобільного зв'язку на окупованих територіях: Нові обмеження абонентів межують з абсурдом
І це ще не межа: російські законодавці готують нові посилення правил користування послугами мольного зв'язку та інтернету. Доходить до абсурду: в РФ хочуть, щоб співгромадяни дорожили своєю SIM-карткою, як і паспортом.
28 січня 2026, 18:43
НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
22:30
Пенсіонери-переселенці, яких на обліку понад 1,3 мільйони, масово залишилися без пенсій у січні, — Лубінець
13:50
Сили оборони вразили ЗРК «Оса» та низку логістичних об'єктів російських окупантів у Запорізькій області
13:00
Командиру російської субмарини оголосили підозру
12:30
У МЗС РФ заявили про загибель семи російських журналістів
10:40
Окупанти залучають студентів з Алтаю до лікарень Луганська
19:16
Більше мільйона пенсіонерів-переселенців отримують виплати від Росії, — ПФУ
09:59
Очільник окупованої Макіївки «накопичив» елітну нерухомість
18:45
В окупованій частині Донецької області запускають «картку мешканця» з прив'язкою до паспорта РФ
18:04
Окупаційна влада Донбасу розширює «Юнармію» за рахунок посилення бюджету
11:14
Окупаційна влада Донеччини планує розпочати видобуток українських надр
09:49
У Держдумі РФ хочуть продовжити заміну номерів в окупації
16:46
Росія заселяє мігрантів у будинки українців на Херсонщині та в Криму
16:03
ЗСУ вдарили по зенітно-ракетному комплексу окупантів у Криму
15:30
Росія стала світовим лідером за відключеннями інтернету у 2025 році
15:00
У Росії заявили про повне блокування Telegram вже восени
10:20
На Донеччині окупанти проводять у школах «уроки СВО»
18:32
Бойовик «ДНР» тепер керуватиме комунальним господарством у Донецьку
14:20
В окупованому Дебальцевому у матері «опікуни» вилучили дітей
13:37
ЗСУ вразили склад МТО та пункт управління БПЛА на окупованій Донеччині
08:12
В окупованому Луганську чути вибухи, спалахнула пожежа на підстанції
усі новини
23:12
ЗМІ повідомляють про вибачення російських переговорників перед українцями за удар по потягу у Харківській області
22:50
Окупанти завдали сім ударів по станції Синельникове, пошкоджено локомотиви та електропоїзди, є постраждалі
22:31
З Дружківки евакуювали ще двох мешканців
22:31
Укренерго повідомило про відключення електроенергії 31 січня
22:30
Пенсіонери-переселенці, яких на обліку понад 1,3 мільйони, масово залишилися без пенсій у січні, — Лубінець
22:06
Комунальники потрапили під російський обстріл поблизу Слов'янська, є жертва та постраждалі
21:55
Для переговорів із командою Трампа до США їде спецпосланець Путіна
21:13
Росія не завдавала ударів по об'єктах енергетики регіонів, крім Донецької області — Зеленський
17:21
Слов'янськ знову відрізано: через загрозу обстрілу «Укрзалізниця» змінила маршрути поїздів на сході України
17:16
У Донецькій області зростає кількість атак російських безпілотників на міста та села – ОВА
16:57
У ЗСУ розповіли, де зараз знищують російських військових у Мирнограді
16:43
Стало відомо, скільки коштів направили громади Донецької області Силам оборони
16:39
У Дружківці через обстріл пошкоджена газопостачальна система: виникла пожежа
16:26
Бійці «Холодного Яру» знищили дрон РФ під Костянтинівкою
15:55
США замовили ремонт F-16 для України у бельгійської Sabena
15:23
У Києві затопило офіси журналістів через відсутність опалення
15:15
Український FPV ліквідував російського призера ЧС
14:50
У Слов'янську врятували чоловіка під час пожежі
14:34
Візові центри Канади в Росії більше не працюють
14:08
Російські війська обстріляли енергетику Донецької області: частина споживачів залишилася без світла
усі новини
ВІДЕО
З Дружківки евакуювали ще двох мешканців. Фото: скриншот З Дружківки евакуювали ще двох мешканців
30 січня, 22:31
Бійці «Холодного Яру» знищили дрон РФ під Костянтинівкою Бійці «Холодного Яру» знищили дрон РФ під Костянтинівкою
30 січня, 16:26
У Слов'янську врятували чоловіка під час пожежі. Фото: скриншот У Слов'янську врятували чоловіка під час пожежі
30 січня, 14:50
Сили оборони вразили ЗРК «Оса». Фото: скриншот Сили оборони вразили ЗРК «Оса» та низку логістичних об'єктів російських окупантів у Запорізькій області
30 січня, 13:50
У Петербурзі затримали чоловіка, який нібито планував вбити російського військового. Фото: скріншот У Санкт-Петербурзі ФСБ затримала чоловіка, який нібито планував вбити військового РФ
30 січня, 11:47
Дрони росіян почали долітати до Павлограда. Фото: скріншот Дрон «Молнія» атакував трасу біля Павлограда з Покровського напрямку
29 січня, 22:47
Ця версія сайту створена за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

«Новини Донбасу» © 2024 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».
Про насПолітика сайтуРедакціяПолітика конфіденційностіКонтактиРекламаПублічний договір