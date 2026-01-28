Тотальна паспортизація мобільного зв'язку на окупованих територіях: Нові обмеження абонентів межують з абсурдом

Черги абонентів «Фенікс» у м. Макіївка. Фото з місцевого пабліка у Instagram

У Росії та на тимчасово окупованих нею територіях (ТОТ), триває блокування абонентів операторів мобільного зв'язку які не пройшли верифікацію. У тому числі в Донецькій та Луганській областях блокують «Фенікс» та «МКС» (колишній «Лугаком», що діє на окупованій Луганщині). Станом на 14 січня офіс «Фенікса» повідомив, що заблокував уже 200 тисяч абонентів. Оператор МКС даних щодо кількості заблокованих не опублікував.

Блокування відбувається у зв'язку з набуттям чинності нових змін спочатку 2023-го — від 07.07.2003 № 126-ФЗ, а потім 2024 року — 26.12.2024 № 479-ФЗ, внесених до Федерального закону РФ «Про зв'язок».

Після чого операторам було надано час на актуалізацію баз даних — у період із січня по серпень 2023 року вони підключалися до спеціальної інформаційної системи Роскомнагляду (ЄІС РКН). Це єдина цифрова платформа, створена для автоматизації наглядових функцій у сферах зв'язку, ЗМІ, інформаційних технологій та обробки персональних даних. Вона включає в себе, зокрема, реєстри заблокованих сайтів, операторів даних. Оператори РФ вже надали дані про майже 217 млн абонентів (65% від їхньої активної абонентської бази).

А нові зміни, внесені до Закону «Про зв'язок» у 2023-24 роках і вже в 2026-му році, ще більше посилили в Росії контроль над віртуальним простором і абонентами мобільного зв'язку. Згідно зі останніми змінами до згаданого закону, посилення вводилося поетапно — починаючи з 1 січня 2025 року. Останні з них настали з 1 листопада 2025 року та з 27 січня 2026 року. Перші ж зміни відразу торкнулися мільйонів жителів РФ і ТОТ: SIM-карти абонентів, які не надали мобільним операторам свої актуальні паспортні дані були заблоковані.

Про можливе блокування попереджали заздалегідь — ще 2024 року.

«МКС» і «Фенікс» тепер — тільки за паспортом РФ

Абонентам «Фенікса» (оператор з травня 2015 року працює на ТОТ Донеччини) та «МКС» (раніше – оператор «Лугаком», з червня 2015 року працює на ТОТ Луганщини) СМС з вимогою внести свої оновлені паспортні дані до 30 червня 2024 року стали приходити ще навесні 2024 року.

У результаті обидва оператори надали можливість своїм абонентам оновити паспортні дані онлайн через додаток/сайт. Якщо абонент цього не робив, його номер блокували, але не остаточно — дані все ще можна було внести. Перевірити необхідність оновлення можна було за допомогою USSD-коду.

Однак, і ті, хто пройшов ідентифікацію онлайн на ТОТ Луганщини, продовжують скаржитися оператору на те, що їхні SIM-картки все ж таки виявилися заблокованими. Спочатку цим абонентам пообіцяли автоматичне розблокування, нагадавши, що такі звернення розглядають щонайменше 14 днів. Але багатьом потім все ж таки довелося йти в центри обслуговування абонентів. Однак і там їм не завжди вдається розблокувати свої SIM-картки. Про це абоненти пишуть у чат-ботах «МКС».

Ті абоненти «МКС», у яких «не спрацювала» онлайн-актуалізація даних, скаржилися оператору і на те, що не всі мають можливість прибути в центр обслуговування.

Довгі черги біля центрів обслуговування «Фенікс»

На ТОТ Донецької області абонентам «Фенікса» для верифікації відводилося 180 днів — до 1 листопада 2025 року. Але запущений ним у квітні онлайн-сервіс із оновлення бази даних абонентів, зі своїм завданням явно не впорався. У результаті, минулого літа «Фенікс» став наполегливо запрошувати своїх абонентів особисто з'явитися до своїх центрів обслуговування.

Як стверджують самі співробітники оператора, на верифікацію одного абонента їм потрібно мінімум 30 хвилин, тому за один день не завжди вдається обслуговувати всіх, хто з'явився в офіс. У результаті ще місяць тому в центрах обслуговування абонентів спостерігалися довгі черги — до 400 осіб. На верифікацію доводилося записуватись заздалегідь.

Черги до центру обслуговування «Фенікса» у Донецьку. Фото з паблика окупантів

Нині черги все ще є, але вже не такі довгі. Однак пройти верифікацію, зрозуміло, встигли не всі: звернення до центрів обслуговування з розблокування номерів і «Фенікса» та «МКС» продовжуються. На розгляд такого звернення відводиться 14 днів. А загалом на розблокування абонента відводиться до 180 календарних днів з моменту призупинення послуг зв'язку.

Для розблокування номера на ТОТ Донбасу, як уже згадувалося, потрібен особистий візит до центру обслуговування абонентів із паспортом РФ. Процедура переоформлення договору на новий паспорт безкоштовна і не передбачає за собою штрафів. Але багатьом все одно довелося витратитися, щоб дістатися центру обслуговування абонентів, оскільки такі на ТОТ є не в усіх населених пунктах.

До того ж часто відвідувачу доводилося брати з собою й ту людину, на чий паспорт було придбано SIM-картку. Але така можливість, як уже згадувалося, є не завжди. Людина за цей час могла й померти, виїхати з окупації, або потрапити на так звану «СВО».

Багатьом довелося просто купувати нові SIM-картки тому, що вони взагалі не знали, хто їх спочатку купував.

Адже тепер абонентам «Фенікса» та «МКС», кому SIM-картки дісталися від «оптових» покупців, для того, щоб переоформити їх на себе, потрібно, як уже згадувалося, не лише самим з паспортом та SIM-картою до центру обслуговування прийти, а й дарувальника з паспортом привести. SIM-карту переоформлюють на іншого абонента лише у присутності того, на чий паспорт вона придбана, та — за його письмовою згодою.

Послуги «МКС» і «Фенікс» все ще дешевші за російських операторів

Серед власників SIM-карток «Фенікса» та «МКС» є й ті, хто придбав їх майже 11 років тому і не самостійно.

Перші станції мобільних операторів на окупованих територіях Донбасу «Фенікс» — у так званій «ДНР» та «Лугаком» (нині — «МКС») — у так званій «ЛНР», почали встановлювати на незаконно «експропрійованому» обладнанні українського мобільного оператора «Київстар» ще у травні-2015.

Перші покупці купували SIM-картки вказаних операторів тоді ще за українськими паспортами і не лише для себе, а й для своїх знайомих та близьких. Тоді на один паспорт навіть у поштових відділеннях можна було купити необмежену кількість SIM-карток.

Ці локальні мережі мобільного зв'язку в окупації стали популярними завдяки тому, що багатьох завести їх SIM-картки змусили роботодавці.

А крім того, з початку січня 2018 року загадковим чином у так званій «ДНР» припинили працювати станції найбільш затребуваного тоді на ТОТ українського оператора мобільного зв'язку «Vodafone». І співробітників цього оператора довго не пропускали на окуповану територію для ремонтних робіт. Відновити роботу на ТОТ Донеччини Vodafone зміг лише в середині квітня 2018 року. Скільки за час цього «мобільного блекауту» було продано SIM-картку «Фенікса», ніде не повідомлялося. Але однозначно, що продажі «підскочили».

Адже незаконно зайнявши потужності «Київстару», «Фенікс» та «МКС» суттєво порушили його роботу — у деяких населених пунктах «зловити» зв'язок «Київстар» було неможливо вже наприкінці 2014 року. Поступово окупанти захоплювали потужності й інших українських операторів — ті, які ще не встигли занедбати час і бойові дії, а також відсутність доступу до їх обслуговування.

Крім того, SIM-картки та картки поповнення рахунку українських мобільних операторів вимагали ввезення через лінію розмежування — тобто окупанти незаконно обкладали підприємців своїми «податками», тож послуги будь-яких українських мобільних операторів на ТОТ дорожчали швидше, ніж на вільній території країни. Це також дозволило «Феніксу» та «МКС», які якістю зв'язку ніколи не сяяли, зайняти панівне становище на ринку послуг зв'язку на ТОТ.

Наприклад, SIM-карта «Фенікса» у 2015 році коштувала 60 гривень — тоді у Донецьку все ще можна було розрахуватись гривнями. А SIM-карта «Лугакома» (нині — «МКС») разом зі стартовим пакетом коштувала 120 рублів. Ціни на послуги вказаних мобільних операторів поступово зростали. Зокрема, вони значно збільшилися і в минулому, і в поточному році — через збільшення в Росії ПДВ з 20% до 22%, про що ми вже писали. Але послуги цих мобільних операторів все одно залишаються дешевшими — порівняно з російськими послугами.

За рік у РФ заблокували 14 мільйонів SIM-карток. Хто потрапив у «бан»

Блокують номери власникам тих SIM-карток, які не пройшли верифікацію, не надавши своїх актуальних документів своєму мобільному оператору (будь-якої мобільної мережі в РФ і на ТОТ).





Блокують номери і тим, хто після процедури верифікації змінив паспорт. Блокують номер і тим, хто набував SIM-картки вже на російський паспорт і не змінював його, але не пройшов верифікацію повторно.

Після введення нових змін до Закону «Про зв'язок» громадяни РФ по суті проходять верифікацію вже повторно.

SIM-карта також блокується в РФ оператором, якщо нею не користуватися від 90 до 180 днів (у деяких до 6 - 12 місяців), оскільки договір вважається розірваним. Це відбувається за відсутності платних дій (дзвінки, СМС, інтернет) та поповнення балансу. Після блокування номер передають іншому абоненту.





Блокують і «зайві» SIM-картки: відповідно до згаданого закону громадянина РФ та окупованих нею територій можна мати не більше 20 SIM-карт будь-яких діючих у РФ і на ТОТ операторів, а іноземцю — не більше 10.

Уточнити оформлені на себе номери (чи немає «зайвих» номерів, що перевищують ліміт у 20 «сімок») можна на порталі «Держпослуги» у розділі «СІМ-карти», і самому ініціювати блокування «зайвих».

А з 1 квітня 2025 року в Росії на порталі «Держпослуги» відображається список усіх SIM-карток, оформлених на паспортні дані конкретного користувача.

Все, що було перераховано вище, в РФ і, відповідно, на ТОТ, робиться, нібито з метою захисту абонентів від телефонних шахраїв. При цьому інформації про випадки телефонного шахрайства не стало менше. Шахраї знаходять все нові та нові способи, оминати будь-які заборони.

З 10 листопада 2025 року в РФ на ТОТ нібито для боротьби з використанням російських номерів у безпілотних літальних апаратах (БПЛА) у тестовому режимі запрацював ще й «період охолодження» для SIM-карток, які повернулися з-за кордону. Достатня причина для блокування — повернення з міжнародного роумінгу або неактивність SIM-картки протягом 72 годин. Щоб підтвердити використання карти людиною, а не безпілотником, оператори на 24 години блокують мобільний інтернет та приймання/надсилання СМС, голосові дзвінки (дзвінки) можуть залишатися доступними. Блокування діє протягом 24 годин, якщо не зняти його примусово: для цього потрібно пройти авторизацію за посиланням із СМС від оператора або через кол-центр.

За минулий рік російські мобільні оператори з різних, у тому числі й із зазначених вище причин, заблокували 14 мільйонів SIM-карток.

За продаж SIM-картки без надання паспорта або володіння чужою SIM-карткою штраф

Проте SIM-карти в самій Росії вже не менше 20 років продають у центрах обслуговування та по пред'явленню паспорта громадянина РФ. Також зазначимо, що в деяких центрах обслуговування абонентів, особливо в прикордонних районах Росії, також ще років 20 тому іноземцям у продажу SIM-карток могли і відмовити. У такому разі виручав «сірий» ринок: SIM-картами та картами поповнення балансу (як і валютою) спекулянти торгували прямо поряд із зонами перетину кордонів РФ.

З 1 квітня 2025 року, згідно з змінами, що набули чинності, Федеральному законі від 07.07.2003 № 126-ФЗ «Про зв'язок») правила продажу/купівлі SIM-карток в РФ (а відповідно, і на ТОТ) ще більше посилилися.

SIM-карту будь-якого російського мобільного оператора, тепер можна купити виключно за пред’явлення паспорта — або громадянина РФ, або — так званих «ДНР» і «ЛНР». Це стосується і «Фенікса», і «МКС», які після повномасштабного вторгнення були переведені з української (+380), на російську нумерацію (+7).

При купівлі та обов'язковому укладанні договору про надання послуг зв'язку з мобільним оператором (проте такі правила за фактом діють на території самої РФ вже не менше 10 років). Тепер необхідно не тільки пред'явити паспорт, але ще й пройти додаткову аутентифікацію з використанням «Єдиної системи ідентифікації та аутентифікації», «Єдиної біометричної системи», або ідентифікації через портал «Держпослуги».





За новими правилами відразу після укладання договору оператор мобільного зв'язку зобов'язаний перевірити достовірність інформації про абонента або корпоративного користувача протягом двох днів. Якщо з особистими даними абонента все гаразд, оператор надішле відомості про договір з ним до спеціального реєстру Роскомнагляду. І лише після цього номер почнуть обслуговувати у мережі. Якщо відомості недостовірні, то абонента повідомлять про відмову.

При підготовці зазначених змін до Закону РФ «Про зв'язок» Мінцифри РФ пропонувало попередньо перевіряти паспортні дані покупця SIM-картки на базі Міністерства внутрішніх справ РФ. Фактично така перевірка вже здійснюється, але тільки по базі Роскомнагляду і вже після укладання договору на обслуговування.

Продаж SIM-карти без пред'явлення паспорта, або володіння SIM-картою іншої людини в РФ і на ТОТ вважається адміністративним правопорушенням і тягне за собою відповідальність у вигляді адміністративного штрафу. Розмір штраф для громадян та посадових осіб — від 30 тисяч до 50 тисяч рублів; для юридичних осіб — від 300 тис. руб.

Самостійне укладання договору (при придбанні SIM-карти) для громадянина РФ і жителя ТОТ можливе тільки з 18 років, або з 14 (до 18) років — тільки за згодою батьків, які повинні бути присутніми (зі своїми паспортами громадян РФ або так званих «ДНР» та «ЛНР») при оформленні договору на придбання SIM-картки.

Ця обставина викликала необхідність проходження ідентифікації юних власників карток у супроводі батьків. Тобто, виходить, що дітям, молодше 14 років, мобільні телефони в РФ і на ТОТ мати не належить. Хоча наявність мобілки у дитини — це питання її безпеки та можливості контролю з боку батьків. Це нововведення викликало подив українців, які залишилися в окупації.

У РФ і на ТОТ посилилися й умови продажу SIM-карток іноземцям. Нові правила за заявами російської влади були спрямовані на боротьбу з тероризмом і введені в рамках посилення міграційної політики РФ після теракту в Крокус Сіті Холлі в 2024 році, в результаті якого загинули 145 людей.

З 1 січня 2025 року громадянину іншої держави, як уже згадувалося, дозволено мати не більше придбання 10 SIM-карток російських операторів. Хоча після посилення контролю над абонентами мобільної мережі, навіть використання однієї SIM-карти в РФ ставати, можна сказати, розкішшю.

За новими правилами, придбання SIM-картки з обов'язковим оформленням договору з мобільним оператором зв'язку іноземцю в Росії доступне тільки під час особистого візиту до салону — покупка онлайн або за дорученням заборонена.

При покупці SIM-карти іноземцеві також необхідно буде пред'явити свій паспорт, нотаріальний переклад паспорта, СНІЛР (страховий номер індивідуального лицевого рахунку громадянина у системі обов'язкового пенсійного страхування РФ). Також обов'язкові: біометрична ідентифікація (необхідно здати біометричні дані — фото, голос). Усе це, як СНІЛР, оформляється у російському банку чи МФЦ (багатофункціональний центр надання державних та муніципальних послуг). Крім того, для іноземців обов'язкова реєстрація IMEI пристрою — у договорі вказується IMEI телефону, в якому використовуватиметься SIM-картка — тобто вона прив'язана до конкретного телефону.

Іноземцям із вже оформленими SIM-картками необхідно було підтвердити свою особу шляхом біометрії до 1 липня 2025 року (цей термін потім було продовжено фактично до 1 січня 2026 року). Ця процедура вимагала підтвердженого облікового запису на порталі «Держпослуги», за умови, якщо власник SIM-картки придбав її в офіційному офісі мобільного оператора та надав усі перелічені вище документи.

Правила користування послугами мобільних операторів у РФ і на ТОТ стануть ще жорсткішими

Щойно, 27 січня поточного року, російська Держдума схвалила законопроект, який зобов'язує операторів відключати будь-який зв'язок (навіть пошту) на запит ФСБ РФ за «загроз безпеки». Такі зміни тепер також будуть внесені до згаданого вже багаторазово зміненого Закону РФ «Про зв'язок». Точного визначення «загроз безпеки» в новій забороні немає — очевидно, визначатиме загрози ФСБ — на власний розсуд.





У нові зміни до російського закону «Про зв'язок» поки що не ввели перевірку паспорта при поповненні балансу на телефоні. Хоча така пропозиція Мінцифри РФ висувала: «…громадянам РФ доведеться пред'являти паспорт, щоб поповнити баланс на мобільному телефоні готівкою», — про це 16 липня 2024 року повідомляли російські «Відомості» з посиланням на джерело, близьке до уряду.

Днями голова комітету російської Держдуми з інформаційної політики, технологій та зв'язку Сергій Боярський запропонували створити ще й єдину базу ідентифікованих у Росії номерів смартфонів.

Якщо його пропозиція буде схвалена, це означає, що якщо IMEI телефону не буде зареєстровано в цій базі, а оператор мобільного зв'язку це виявить, його заблокують — телефон просто перестане працювати.

При цьому апарат намертво прив'яжуть до SIM-картки за принципом «один телефон — одна сімка» для захисту від шахраїв: така система дозволить зв'язати конкретний пристрій із конкретною SIM-карткою та ускладнити перевипуск номера без відома власника. На думку автора ініціативи, це дозволить знову ж таки захистити росіян від шахраїв.

Експерти російського ринку зв'язку згодні з тим, що такі правила здатні знищити «сірий» ринок смартфонів. Але вважають, що це призведе до різкого зростання цін в офіційних пунктах продажу смартфонів.

Заступник голови комітету Держдуми РФ з інформаційної політики Андрій Свинцов (ЛДПР) запропонував ще більш суворі обмеження. Він виступив з ініціативою заборонити анонімність в інтернеті та запровадити обов'язкову ідентифікацію користувачів соціальних мереж за паспортом.

«Ми повинні повністю почистити весь інтернет від анонімного контенту та від анонімних акаунтів, від можливостей використовувати ботів, використовувати ботоферми, масовий постинг, виробництво масового контенту за допомогою нейромереж і так далі», — наголосив Свинцов у розмові з ТАСС.

Хоча укласти в Росії договір з провайдером на встановлення та обслуговування домашнього інтернету замовник вже давно може лише після пред'явлення свого паспорта, дані якого будуть зазначені в цьому договорі. А телефон, придбаний за паспортом і пройшов додаткову ідентифікацію власника, після введення змін до Закону РФ «Про зв'язок», теж уже фактично не дає можливості анонімно користуватися мобільним інтернетом.

Очистити ж інтернет від кремліботів точно не вийде. А ось використання мережі інтернет дітьми, молодше 14 років, в РФ і, відповідно, на ТОТ стане справді неможливим.

Українці, які проживають на мирних територіях країни, читаючи російські нові правила користування такими звичними для нас речами, як мобільний зв'язок та інтернет, дивуються, кепкують над громадянами країни-агресора і певною мірою пишаються тим, що живуть у демократичній державі.

А поплічники російського диктатора, можна сказати, пишаються новими заборонами. Вважають, що чим жорсткіше росіян обмежуватимуть, тим сильніше вони цінуватимуть те, що їм все ще дозволяють. Російський телеком-аналітик Ельдар Муртазін, наприклад, побачив у новому зводі заборон саме такий виховний момент, про що він так і сказав російській парламентській газеті 22 січня 2026 року. Муртазін закликав співвітчизників дорожити своїми SIM-картками. Його цитата варта скриншота.