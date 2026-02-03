Діти під тиском воєнкоматів: в окупації розширять підстави для позбавлення громадянства

Скріншот

У Росії розширюють підстави для позбавлення набутого громадянства — під загрозою опиняться діти іноземців, включно з мешканцями тимчасово окупованих територій України, яким російські паспорти були нав'язані в умовах окупації.



Оновлена версія законопроєкту про припинення громадянства РФ передбачає позбавлення громадянства дітей тих іноземців, які відмовилися вставати на початковий воєнний облік. Про це повідомляють росЗМІ з посиланням на текст документа.



Йдеться про випадки, коли дитина отримала громадянство Росії за заявою батька. При цьому законопроєкт не поширюється на дітей, які отримали громадянство РФ за народженням, а також якщо другий є громадянином Росії.



Для українців, які проживають на тимчасово окупованих територіях, нововведення можуть означати додатковий тиск з боку окупаційної влади.



Відмова від постановки на військовий облік — у тому числі з міркувань безпеки або через небажання брати участь в армії держави-агресора — може призвести не лише до втрати нав'язаного громадянства, а й до проблем із документами у неповнолітніх дітей.



Законопроєкт також уточнює, що людина, позбавлена громадянства РФ за відмову від воєнного обліку, зможе повторно подати заяву про прийом до громадянства не раніше як через три роки. При цьому президент Росії отримує право з «гуманітарною метою» скорочувати цей термін для окремих категорій іноземців.



Згідно з документом, нові громадяни РФ зобов'язані протягом двох тижнів з'явитися до воєнкомату для постановки на облік або протягом тижня подати заяву через «Госуслугі». Рішення про невиконання обов'язку ухвалює спеціальна комісія, а остаточне рішення про припинення громадянства виносить МВС протягом 30 днів.



Зазначається, що 8 серпня 2024 Володимир Путін підписав закон про позбавлення громадянства РФ за відмову стати на воєнний облік. Відповідний законопроєкт було прийнято Госдумою 1 серпня та схвалено Совєтом Федерації 2 серпня.

Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»