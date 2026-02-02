На окупованій Донеччині масово зникає мобільний зв’язок

На тимчасово окупованих територіях Донецької області місцеві жителі знову стикаються з серйозними проблемами зі зв’язком. Про це повідомляє рух спротиву на ТОТ України «Жовта Стрічка».



За даними активістів, у Донецьку та низці населених пунктів області масово зникає мобільний зв’язок оператора «Фенікс». У деяких районах ситуація наближається до критичної — зокрема, в Будьонівському районі Донецька зв’язку немає вже близько двох тижнів.



У «Жовтій Стрічці» зазначають, що місцеві жителі фактично позбавлені можливості зателефонувати, зв’язатися з родичами або викликати екстрені служби. Водночас окупаційна адміністрація, за словами активістів, не дає чітких пояснень і обмежується заявами про «технічні причини».

Раніше повідомлялося, що біля офісів оператора «Фенікс» в окупованому Донецьку знову утворюються черги через проблеми зі зв’язком.



Крім того, за інформацією спротиву, перебої з мобільним зв’язком на окупованій Донеччині посилилися після атак безпілотників по інфраструктурі зв’язку.