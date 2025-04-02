Армія РФ збільшує щільність обстрілів Покровська: по місту б'ють авіабомби, дрони та артилерія – МВА

Наслідки обстрілу Покровська. Фото: 93-тя механізована бригада ЗСУ

Збільшується щільність обстрілів міста Покровськ Донецької області. Про це в ефірі «Суспільного» повідомив голова Покровської міської військової адміністрації Сергій Добряк.



За його словами, армія РФ використовує «звичну» номенклатуру озброєння для обстрілів міста.



«Це і керовані авіаційні бомби щодня, причому десятками. Це і ствольна артилерія. Також не припиняє ворог «полювати» на наших жителів FPV-дронами. Контроль повністю і над в'їздами, і по самому місту. Не зрозуміло коли прилетить авіабомба. Не зрозуміло, коли артилерія накриє той чи інший квадрат міста. Тим паче рої дронів, які постійно над містом. Тобто там питання виживання фізичного. Сьогодні є райони, які виключно контролюються FPV-дронами на оптоволокні. Тобто там і РЕБ їх не заглушиш», – зазначив Добряк.

Нагадаємо, що у місті Торецьк Донецької області ситуація дуже напружена, кількість російських штурмів збільшилася.