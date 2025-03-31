Распространяет пропаганду РФ в Мариуполе: «корреспондентку» оккупантов приговорили к 10 годам «за решеткой»

Осужденная «корреспондентка» российских оккупантов в Мариуполе. Фото: Донецкая областная прокуратура

Суд вынес приговор «корреспондентке» российских оккупантов за коллаборационную деятельность (ч. 6 ст. 111-1 УК Украины). Об этом сообщили в пресс-службе Донецкой областной прокуратуры.



Ей назначили наказание в виде 10 лет лишения свободы с лишением права занимать должности, связанные с информационной деятельностью в органах государственной власти, местного самоуправления, государственных органах, а также на предприятиях, учреждениях и организациях на тот же срок.



В 2023 году студентка Мариупольского государственного университета решила строить карьеру «журналиста» по стандартам российских медиа. Она трудоустроилась на телеканал «Мариуполь 24».



В качестве «корреспондента» девушка информирует зрителей о якобы налаживании «мирной жизни» в захваченном городе и рассказывает об ускорении процедуры получения российских паспортов. Кроме того, осужденная участвует в искажении реальной картины жизни в разрушенном россиянами Мариуполе.

Напомним, что СБУ сообщила о подозрении экс-руководителю «Минтранса ЛНР» и бывшему луганскому бизнесмену Владимиру Евдохину.