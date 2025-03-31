Российская армия активизировала наступление на Лиманском направлении – ВСУ

Российская штурмовая группа на Лиманском направлении. Фото: кадр из видео

Войска России пытаются давить на Лиманском направлении. Об этом сообщили в пресс-службе оперативно-стратегической группировки войск «Хортица».



Оккупанты время от времени проводят серию атак на этом направлении.



«Горячее всего – в полосе ответственности 66-й механизированной бригады ВСУ. Здесь противник активизировал наступательные действия в большинстве своем пехотными группами, но смог накопить существенное численное преимущество. Вражеские подразделения укомплектованы преимущественно хорошо подготовленными контрактниками. Воины бригады уничтожают штурмовые группы еще на подступах к нашим оборонным позициям», – отметили в ОСГВ «Хортица».

Напомним, что российские военные через городскую канализацию пытаются зайти в тыл украинской армии в Торецке Донецкой области.