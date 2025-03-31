Операторы дронов ликвидировали десяток оккупантов и военную технику на Донетчине

Дроны «Феникса» уничтожили пушку Д-30. Фото: скриншот с видео

В Донецкой области украинские военнослужащие ликвидировали десяток российских военных, а также военную технику. Об этом сообщили в пресс-службе ОСГВ «Хортица».



Как отмечается, удар совершили операторы дронов РУБпАК «Феникс».



«Дроны поразили вражеский РЭБ, уничтожили пушку Д-30 и несколько полевых складов с ГСМ и БК, а также ликвидировали с десяток оккупантов», — говорится в сообщении.



Пилоты комендатуры быстрого реагирования разведывательно-ударных беспилотных авиационных комплексов «Феникс» бригады «Месть» результативно уничтожают пехоту, вооружение и вражескую бронетехнику.



Ранее мы писали, что на Торецком направлении продолжаются бои, недавно украинские военнослужащие уничтожили технику российских оккупантов, в частности — танк, комплекс наблюдения «Муром-П» и склад боеприпасов.