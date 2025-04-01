Россия впервые за долгое время не запускала ударные дроны по Украине

В ночь на 1 апреля Россия не запускала ударные дроны по Украине после того, как это происходило практически каждую ночь последние пять месяцев.

Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации (ЦПД).

Руководитель ЦПД СНБО Андрей Коваленко отреагировал на ночное «затишье».

«Ударных БПЛА не было. Следим дальше, пока это ничего не значит», — написал Коваленко.

Последний раз такое было 14 октября 2024 года. Впрочем, в ночь на 1 апреля ВС РФ сбрасывали авиабомбы на Сумщину, Запорожье, Донецкую область.

В частности, в полночь 1 апреля мониторинговые каналы сообщили, что ударные дроны в воздушном пространстве Украины не фиксируются, пусков также не было.

«Сегодня впервые за очень долгое время ночь проходит без единого шахеда в нашем воздушном пространстве. Мы так привыкли к этой шахедной обыденности, что теперь даже трудно заснуть — слишком непривычно осознавать, что в небе нет ничего враждебного. Тишина кажется подозрительной, покой — неестественным. Но пусть таких ночей становится больше. Спокойной ночи», — написал автор телеграм-канала «Рында мониторит».