Шпионили за ВСУ под Лиманом: суд вынес приговоры российским агентам, один из них – гражданин РФ

Российский агент при задержании. Фото: СБУ

Реальные сроки заключения получили два российских агента, которые шпионили за подразделениями ВСУ на Лиманском направлении. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления СБУ в Донецкой и Луганской областях.



Они корректировали воздушные атаки РФ на боевые позиции Сил обороны Украины в Донецкой области. Среди основных целей оккупантов были укрепрайоны, а также места базирования подразделений артиллерии на Лиманском направлении. Также по координатам от фигурантов российские захватчики пытались нанести удары по адресам временного расселения украинских войск.



Сотрудники СБУ разоблачили и задержали агентов в результате контрдиверсионных мер в прифронтовых районах Донецкой области.



Суд назначил одному из них наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет, а другому, учитывая сотрудничество со следствием – 5 лет.



Первым из осужденных является 56-летний гражданин России, прибывший в Украину из Москвы за несколько дней до начала полномасштабной войны под видом посещения дочери в поселке Райгородок Краматорского района. Летом 2024 года агента «активировала» ФСБ и определила для него задачи.



Еще одним осужденным является житель города Святогорск. Он находился на связи с оккупантами через свою знакомую местную жительницу, которая после вторжения российских войск выехала на территорию РФ.



Суд признал агентов виновными по ст. 114-2 (несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, движении, перемещении или размещении Вооруженных сил Украины, совершенное в условиях военного положения) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, что СБУ сообщила о подозрении экс-руководителю «Минтранса ЛНР» и бывшему луганскому бизнесмену Владимиру Евдохину.