Россияне спрятались в домах и подвалах: в DeepState рассказали о ситуации в поселке Разлив на Новопавловском направлении

Ситуация в поселке Разлив на Донетчине. Фото: карта DeepState

В последнем обновлении на карте DeepState можно увидеть появление красных зон в разных точках поселка Разлив Донецкой области. Об этом сообщили аналитики DeepState.



По словам аналитиков, это наиболее подходящее описание характера боевых действий в районе поселка, где ВС РФ постоянно двигаются по «серой зоне» в сторону Разлива и пытаются там спрятаться и закрепиться. Россияне доходят до поселка пешком или их забрасывают на технике. Поэтому в красных зонах образовались накопления оккупантов, которые спрятались в подвалах, домах и так далее.



«За последнее время происходит многочисленная фиксация врага, который даже имеет возможность на восточных окраинах поселка свободно передвигаться. Пока ситуация находится на уточнении, есть ли в поселке вообще кто-то и не занял ли его полностью противник, ведь с мест ситуация отличается и не все хотят признавать реальность», – отметили в DeepState.

Напомним, что российская армия активизировала наступление на Лиманском направлении.