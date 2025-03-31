В Краматорске на перекрестке столкнулись два легковых авто: спасатели доставали пассажиров из смятой машины

30 марта в 13:30 в Службу спасения поступило сообщение о ДТП на перекрестке в городе Краматорск Донецкой области. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Донецкой области.



В результате столкновения легковых автомобилей две пассажирки оказались зажатыми в смятой машине и нуждались в неотложной помощи.



Спасатели, которые прибыли на место аварии, с помощью гидравлического и шанцевого инструмента достали пострадавших женщин и передали их медикам для дальнейшей госпитализации.

Напомним, что в Славянске стартовал судебный процесс в деле о резонансном ДТП, в котором погибла журналистка Анастасия Волкова.