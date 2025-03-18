Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Мирноград Авдеевка Краматорск Бахмут

Шахтер-ударник Алексей Стаханов: путь от идола миллионов до пациента психбольницы

Кристина Селянская
Фото
18 марта 2025, 18:35

Шахтер-ударник Алексей Стаханов: путь от идола миллионов до пациента психбольницы

Коллаж Коллаж "Новости Донбасса"

Советская пропаганда героизировала образ шахтера Алексея Стаханова. Ему приписывали «трудовой подвиг»: якобы, он добыл 102 тонны угля за смену — историки называют это первым маркетинговым ходом в СССР. Если смог Стаханов — сможет каждый: от рабочих требовали сверх норм, а за неповиновение могло последовать наказание — вплоть до расстрела. Вся эта кампания началась в 1935 году и известна как «Стахановское движение». Идол миллионов, любимчик партии, живший по соседству с Хрущевым в доме правительства на Фрунзенской набережной в Москве, провел последние дни в психиатрической больнице, лечась от тяжелых последствий алкоголизма. Кем на самом деле был Алексей Стаханов и почему стахановское движение сошло на нет — читайте в статье «Новостей Донбасса».

Стахановское движение зародилось в Луганской области

В августе 1935 года на шахте «Центральная-Ирмино» в городе Кадиевка (на тот момент город назывался Серго в честь наркома тяжелой промышленности Серго Орджоникидзе) шахтер Алексей Стаханов установил рекорд. Самостоятельно добыл 102 тонны угля за смену, это в 14 раз превышало норму, — так писала советская пресса. А газета «Правда», представила его как символ нового подхода к труду. Вскоре началась масштабная кампания, во время которой сотни рабочих объявляли «стахановцами».

Стаханов в газете "Правда". Скрин из видео.

Стаханов – звезда своего времени

Алексей Стаханов из обычного трудяги стал настоящей звездой: его портреты украшали улицы, о нем писали статьи, снимали фильмы. Рабочие соревнования по всему СССР превратились в массовое движение. В сознании граждан укоренили образ трудового подвига, равного военному. И за такой подвиг государство щедро платило — безусловно, не всем, но об этих деталях пропаганда умалчивала.

1930-е. Группа людей с портретом Алексея Стаханова. Фото: Eleazar Langman

«Чтобы вы понимали первый автомобиль в Советском Союзе, который был передан в личное пользование гражданину, не организации, не учреждению, — это как раз был автомобиль, переданный Алексею Стаханову за его трудовой подвиг. Жил Стаханов в доме на набережной в городе Москва, на Фрунзенской набережной, в Доме правительства. Его соседом через стенку был Никита Сергеевич Хрущев, который ему в 57 году вспомнил его пьяные загулы — он ему спать не давал», — рассказывает Валерий Снегирев.

1938. Лазарь Каганович и Алексей Стаханов. Фото: Eleazar Langman


Государство, на первый взгляд, поддерживало и мотивировало стахановцев. Они получали привилегии: квартиры, премии, социальное признание. Официально движение подавалось как доказательство превосходства социалистической системы над капитализмом.

От коногона — до главного шахтера СССР

Сам Стаханов — родом из Орловской губернии, из бедной семьи. В одних лаптях, отправился на Донбасс в поисках заработка. И сделал, что называется, головокружительную карьеру.

Читайте также:

От казаков до оккупантов: как Россия меняла население Донбасса

«Он начинал коногоном, затем крепежником, затем отгребателем, — и так далее и так далее. То есть, это была история человека, который, ну, мы бы сказали "self made man" (сделал себя сам), но это история человека, который действительно приехал на Донбасс в поисках лучшей судьбы из села в город и стал на путь рабочего», – рассказывает Татьяна Водотыка, академическая директорка магистерской программы «Урбанистика и послевоенное восстановление» Киевской школы экономики.

Шахтер Алексей Стаханов (справа) с группой людей. Фото: Eleazar Langman

Кроме того, что угольная промышленность была основой энергетической безопасности всего Советского Союза, это позволяло готовиться к войне, работать на военно-промышленный комплекс. В том числе и для этого в СССР решили модернизировать шахтерскую отрасль. И тогда же ввели профессию рабочего с отбойным молотком.

«И именно Стаханов, он был один из немногих из этого Кадиевского рудника, захотевший получить новую профессию, получил новую профессию и начал работать. Но, здесь, возможно, на него никто бы не обратил внимание, даже если бы он там имел лучшие показатели как рабочий. Начались аварии на шахте. Когда шахтеры спускались в забой и начались массовые отравления метаном, руководитель шахты вместе с парторгом решили это все ну, скажем так, замять, прикрыть и лучше всего, как это можно было прикрыть — совершить соответственно подвиг», — комментирует кандидатка исторических наук, исследовательница истории Луганщины и Донетчины Виктория Пилипенко.

«Рекорд» Стаханов установил не сам

Достижение Стаханова было хорошо организовано, он перевыполнил норму не один.

«В чем была тонкость — и об этом обычно забывают говорить, — что вот эти 102 тонны или 14 норм, которые записали Стаханову, — ведь это сделала бригада в количестве 5 человек. А здесь просто Стаханова была задача не отрываться от отбойного молотка, не отвлекаться ни на отгрузку угля, ни на крепеж штольни. За него это делали два откатчика. Он за молоток взялся — и просто от него не отходил вот эти пять часов. За его спиной стояли двое с лопатами, которые отгружали то, что он нарубал. Хотя, рабочий горного забоя должен сам нарубить, сам отгрузить и сам еще поставить стойки, чтобы ему сверху кровля не свалилась», — рассказывает Валерий Снегирев.

Фото в советском издании подписано так: "Стаханов рубает с несравненным мастерством". Фото: Eleazar Langman

Для популяризации стахановского движения многие «рекорды» достигались за счёт коллективных усилий, а не индивидуального труда. Не выполнил норму — стал «вредителем» Стахановское движение сопровождалось давлением на коллективы: тех, кто не мог соответствовать новым нормам, обвиняли во «вредительстве». В некоторых случаях «отстающих» рабочих подвергали репрессиям, говорит Виктория Пилипенко.

«Это тридцатые годы, период массовых репрессий. За малейший срыв в производстве сразу должен быть расстрел. И Алексея Стаханова сделали героем этого социалистического состязания. Хотя он работал не один, но все на него лавры упали, и над его имиджем начали работать, в том числе и находившиеся за рубежом советские журналисты. О том, что над его имиджем начали работать, свидетельствует, что портрет Алексея Стаханова был напечатан на обложке журнала “Тайм”», — комментирует Виктория Пилипенко.

Почтовая марка со Стахановым. Фото: Eleazar Langman

Стахановская идеология привела к грубой эксплуатации людей. Выдуманные рекорды резко взвинтили трудовые нормы по всему СССР. Многие рабочие, не имея таких же условий как Стаханов, не могли выполнять новые нормы, что вызывало недовольство и падение производительности. «Тот рекорд, который устанавливался, он ставился как норма, и дальше нужно было еще больше и больше», — рассказывает Виктория Пилипенко.

Закат Стахановского движения

К счастью шахтеров и их семей, к 1940-м годам стахановское движение начало терять популярность. Ведь стало очевидно, что экстенсивные методы увеличения производительности приводят к усталости и снижению качества работы, а не наоборот. Недовольство среди рабочих нарастало. «Люди не могли решать новые задачи, которые ставило перед ними время и их новый статус. И они находили спасение в самом доступном средстве, в наиболее доступной терапии всех времен — это в алкоголе», — объясняет Татьяна Водотыка.

Кстати, Стаханов и тут был передовиком. О его способностях «опрокидывать чарку» ходили легенды. Правда, закончилось все для Алексея Стаханова довольно трагично: свои последние дни он доживал в психиатрической больнице, где лечился от тяжелых последствий алкоголизма.

Кадиевка – Серго – Стаханов – Кадиевка

Название города, в котором работал Стаханов, три раза меняли. Изначально — это Кадиевка. Но в 30-х ее переименовали на Серго, в честь наркома тяжелой промышленности — Серго Орджоникидзе. Это название город носил до 1943-го года, пока немцы не оккупировали Донбасс, и не вернули прежнее название Кадиевка. А уже после смерти Стаханова, город в котором он работал, переименовали в его честь. В 2016 году городу вернули историческое название.

ТЕГИ

Люди
Стахановское Стаханов
Прочее
История История Донбасса История Донецкой области История Луганской области

Другие публикации

@novosti.dn.ua

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
18:13
Россияне изолируют от внешнего мира оккупированное Рубежное: в ОВА рассказали, что происходит
15:59
В реках оккупированной Донетчины обнаружили высокий фон ртути, фосфатов и накопление нефтепродуктов
12:05
Украина опасается потерять Одессу в ходе мирных переговоров — NYT
11:15
В оккупированном Мариуполе вместо детского лагеря строят военный центр
23:00
Главное за день: Войска РФ начали продвигаться на юге. Ситуация в Торецке нестабильная
21:32
Российский военный насмерть сбил пожилого жителя оккупированного Донецка
11:10
Оккупанты закрыли город Рубежное на въезд
21:00
Главное за день: Окружения ВСУ в Курской области нет, заявил Зеленский. Удары по железной дороге и энергосистеме
09:10
Россия запретила украинцам регистрировать недвижимость в оккупированных регионах до 2028 года
23:00
Главное за день: Трамп просит «пожалеть украинских военных». Удар по Кривому Рогу
16:40
Охрана блокпостов, патрулирование, фильтрация в Мариуполе: троих бывших полицейских подозревают в госизмене
15:38
В результате обстрела Горловки ранены два человека
13:29
Очередной акт вандализма: захватчики повредили каменные бабы на Луганщине
11:06
В оккупированном Донецке переполнены морги: трупы российских военных хранят в холодильниках для рыбы – «АТЕШ»
10:55
В оккупированном Мариуполе россияне забирают топливо из автобусов
09:29
На оккупированной Луганщине начали формировать «народные дружины»: им разрешили применять физическую силу – ОВА
23:00
Главное за день: Путин назвал условия перемирия. Эвакуация в Сумской области
15:40
«ДНР» утверждает, что задержала группировку, которая взорвала авто «полицейского» в Мариуполе
11:50
На оккупированной Луганщине внедрили пропагандистскую программу в детсадах: в ОВА рассказали, что известно
09:51
На оккупированной части Запорожской области процветает торговля оружием
все новости
20:11
В России разбился военный вертолет Ми-28: экипаж погиб
20:03
После разговора с Трампом Путин дал команду военным прекратить удары по энергообъектам Украины — Кремль
19:25
Под Суджей в Курской области с позиций сбежал с оружием российский комбат
18:56
ВСУ остановили колонну бронетехники и не дали войскам РФ прорваться под Торецком
18:13
Россияне изолируют от внешнего мира оккупированное Рубежное: в ОВА рассказали, что происходит
17:50
В Родинском около 1000 человек остаются без газа, воды, света и связи
17:33
У Зеленского назвали «красные линии» в мирных переговорах с РФ
17:26
Трамп и Путин ведут переговоры о перемирии в Украине
17:13
ВСУ продвинулись в Торецке – ISW
17:09
Бои у Кондрашовки: РФ атакует пешими группами и ДРГ
16:56
Пилоты дронов уничтожили танки и сорвали штурм российской армии под Покровском
16:09
Украинская армия отбила атаку российских войск с бронетехникой на Новопавловском направлении
15:59
В реках оккупированной Донетчины обнаружили высокий фон ртути, фосфатов и накопление нефтепродуктов
15:38
В Середина-Буде сгорел дом после удара FPV-дронами
15:19
На помощь защитникам Донетчины направили еще 10 миллионов гривен
15:12
Задержан мужчина, который насиловал и развращал несовершеннолетних в Краматорском районе
14:35
В Верховной Раде сообщили, чего ожидать от разговора Трампа и Путина
14:07
В Мерефе Харьковской области ночью полностью уничтожен нефтеперерабатывающий завод
13:36
Бои у Успеновки: ВСУ сдерживают атаки и уничтожают технику
13:34
Верим, что война закончится в этом году — Сибига
все новости
ВИДЕО
Разбившийся военный вертолет Ми-28 в Ленинградской области РФ. Фото: соцсети В России разбился военный вертолет Ми-28: экипаж погиб
18 марта, 20:11
Колонна российской бронетехники под Торецком. Фото: кадр из видео ВСУ остановили колонну бронетехники и не дали войскам РФ прорваться под Торецком
18 марта, 18:56
В городе нет связи, воды, света и газа. Фото: Вадим Филашкин В Родинском около 1000 человек остаются без газа, воды, света и связи
18 марта, 17:50
Удар по российскому танку Т-72 на Покровском направлении. Фото: кадр из видео Пилоты дронов уничтожили танки и сорвали штурм российской армии под Покровском
18 марта, 16:56
В Киеве беспилотник упал на территорию одной из школ. Фото: кадр из видео В Киеве сбитый дрон упал в Деснянском районе — Кличко
18 марта, 09:50
Удары по колонне российской техники на Северском направлении. Фото: кадр из видео ВСУ дронами и кассетными боеприпасами остановили колонну техники российских войск на Северском направлении
17 марта, 21:53
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2024 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
О насПолитика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРекламаПубличный договор