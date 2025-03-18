Шахтер-ударник Алексей Стаханов: путь от идола миллионов до пациента психбольницы

Коллаж "Новости Донбасса"

Советская пропаганда героизировала образ шахтера Алексея Стаханова. Ему приписывали «трудовой подвиг»: якобы, он добыл 102 тонны угля за смену — историки называют это первым маркетинговым ходом в СССР. Если смог Стаханов — сможет каждый: от рабочих требовали сверх норм, а за неповиновение могло последовать наказание — вплоть до расстрела. Вся эта кампания началась в 1935 году и известна как «Стахановское движение». Идол миллионов, любимчик партии, живший по соседству с Хрущевым в доме правительства на Фрунзенской набережной в Москве, провел последние дни в психиатрической больнице, лечась от тяжелых последствий алкоголизма. Кем на самом деле был Алексей Стаханов и почему стахановское движение сошло на нет — читайте в статье «Новостей Донбасса».

Стахановское движение зародилось в Луганской области

В августе 1935 года на шахте «Центральная-Ирмино» в городе Кадиевка (на тот момент город назывался Серго в честь наркома тяжелой промышленности Серго Орджоникидзе) шахтер Алексей Стаханов установил рекорд. Самостоятельно добыл 102 тонны угля за смену, это в 14 раз превышало норму, — так писала советская пресса. А газета «Правда», представила его как символ нового подхода к труду. Вскоре началась масштабная кампания, во время которой сотни рабочих объявляли «стахановцами».

Стаханов в газете "Правда". Скрин из видео.

Стаханов – звезда своего времени

Алексей Стаханов из обычного трудяги стал настоящей звездой: его портреты украшали улицы, о нем писали статьи, снимали фильмы. Рабочие соревнования по всему СССР превратились в массовое движение. В сознании граждан укоренили образ трудового подвига, равного военному. И за такой подвиг государство щедро платило — безусловно, не всем, но об этих деталях пропаганда умалчивала.

1930-е. Группа людей с портретом Алексея Стаханова. Фото: Eleazar Langman

«Чтобы вы понимали первый автомобиль в Советском Союзе, который был передан в личное пользование гражданину, не организации, не учреждению, — это как раз был автомобиль, переданный Алексею Стаханову за его трудовой подвиг. Жил Стаханов в доме на набережной в городе Москва, на Фрунзенской набережной, в Доме правительства. Его соседом через стенку был Никита Сергеевич Хрущев, который ему в 57 году вспомнил его пьяные загулы — он ему спать не давал», — рассказывает Валерий Снегирев.

1938. Лазарь Каганович и Алексей Стаханов. Фото: Eleazar Langman



Государство, на первый взгляд, поддерживало и мотивировало стахановцев. Они получали привилегии: квартиры, премии, социальное признание. Официально движение подавалось как доказательство превосходства социалистической системы над капитализмом.

От коногона — до главного шахтера СССР

Сам Стаханов — родом из Орловской губернии, из бедной семьи. В одних лаптях, отправился на Донбасс в поисках заработка. И сделал, что называется, головокружительную карьеру.

«Он начинал коногоном, затем крепежником, затем отгребателем, — и так далее и так далее. То есть, это была история человека, который, ну, мы бы сказали "self made man" (сделал себя сам), но это история человека, который действительно приехал на Донбасс в поисках лучшей судьбы из села в город и стал на путь рабочего», – рассказывает Татьяна Водотыка, академическая директорка магистерской программы «Урбанистика и послевоенное восстановление» Киевской школы экономики.

Шахтер Алексей Стаханов (справа) с группой людей. Фото: Eleazar Langman

Кроме того, что угольная промышленность была основой энергетической безопасности всего Советского Союза, это позволяло готовиться к войне, работать на военно-промышленный комплекс. В том числе и для этого в СССР решили модернизировать шахтерскую отрасль. И тогда же ввели профессию рабочего с отбойным молотком.



«И именно Стаханов, он был один из немногих из этого Кадиевского рудника, захотевший получить новую профессию, получил новую профессию и начал работать. Но, здесь, возможно, на него никто бы не обратил внимание, даже если бы он там имел лучшие показатели как рабочий. Начались аварии на шахте. Когда шахтеры спускались в забой и начались массовые отравления метаном, руководитель шахты вместе с парторгом решили это все ну, скажем так, замять, прикрыть и лучше всего, как это можно было прикрыть — совершить соответственно подвиг», — комментирует кандидатка исторических наук, исследовательница истории Луганщины и Донетчины Виктория Пилипенко.

«Рекорд» Стаханов установил не сам

Достижение Стаханова было хорошо организовано, он перевыполнил норму не один.



«В чем была тонкость — и об этом обычно забывают говорить, — что вот эти 102 тонны или 14 норм, которые записали Стаханову, — ведь это сделала бригада в количестве 5 человек. А здесь просто Стаханова была задача не отрываться от отбойного молотка, не отвлекаться ни на отгрузку угля, ни на крепеж штольни. За него это делали два откатчика. Он за молоток взялся — и просто от него не отходил вот эти пять часов. За его спиной стояли двое с лопатами, которые отгружали то, что он нарубал. Хотя, рабочий горного забоя должен сам нарубить, сам отгрузить и сам еще поставить стойки, чтобы ему сверху кровля не свалилась», — рассказывает Валерий Снегирев.

Фото в советском издании подписано так: "Стаханов рубает с несравненным мастерством". Фото: Eleazar Langman

Для популяризации стахановского движения многие «рекорды» достигались за счёт коллективных усилий, а не индивидуального труда. Не выполнил норму — стал «вредителем» Стахановское движение сопровождалось давлением на коллективы: тех, кто не мог соответствовать новым нормам, обвиняли во «вредительстве». В некоторых случаях «отстающих» рабочих подвергали репрессиям, говорит Виктория Пилипенко.



«Это тридцатые годы, период массовых репрессий. За малейший срыв в производстве сразу должен быть расстрел. И Алексея Стаханова сделали героем этого социалистического состязания. Хотя он работал не один, но все на него лавры упали, и над его имиджем начали работать, в том числе и находившиеся за рубежом советские журналисты. О том, что над его имиджем начали работать, свидетельствует, что портрет Алексея Стаханова был напечатан на обложке журнала “Тайм”», — комментирует Виктория Пилипенко.

Почтовая марка со Стахановым. Фото: Eleazar Langman

Стахановская идеология привела к грубой эксплуатации людей. Выдуманные рекорды резко взвинтили трудовые нормы по всему СССР. Многие рабочие, не имея таких же условий как Стаханов, не могли выполнять новые нормы, что вызывало недовольство и падение производительности. «Тот рекорд, который устанавливался, он ставился как норма, и дальше нужно было еще больше и больше», — рассказывает Виктория Пилипенко.

Закат Стахановского движения

К счастью шахтеров и их семей, к 1940-м годам стахановское движение начало терять популярность. Ведь стало очевидно, что экстенсивные методы увеличения производительности приводят к усталости и снижению качества работы, а не наоборот. Недовольство среди рабочих нарастало. «Люди не могли решать новые задачи, которые ставило перед ними время и их новый статус. И они находили спасение в самом доступном средстве, в наиболее доступной терапии всех времен — это в алкоголе», — объясняет Татьяна Водотыка.



Кстати, Стаханов и тут был передовиком. О его способностях «опрокидывать чарку» ходили легенды. Правда, закончилось все для Алексея Стаханова довольно трагично: свои последние дни он доживал в психиатрической больнице, где лечился от тяжелых последствий алкоголизма.

Кадиевка – Серго – Стаханов – Кадиевка

Название города, в котором работал Стаханов, три раза меняли. Изначально — это Кадиевка. Но в 30-х ее переименовали на Серго, в честь наркома тяжелой промышленности — Серго Орджоникидзе. Это название город носил до 1943-го года, пока немцы не оккупировали Донбасс, и не вернули прежнее название Кадиевка. А уже после смерти Стаханова, город в котором он работал, переименовали в его честь. В 2016 году городу вернули историческое название.