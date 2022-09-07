У Слов'янську після обстрілу «склався» під'їзд будинку, рятувальники шукають постраждалих

07 вересня 2022, 08:21

У Слов'янську після обстрілу «склався» під'їзд будинку, рятувальники шукають постраждалих

Наслідки обстрілу Слов'янська. Фото: Вадима Ляха Наслідки обстрілу Слов'янська. Фото: Вадима Ляха

Російська армія обстріляла Слов'янськ. Про це повідомив голова міської воєнної адміністрації Вадим Лях.

«У нас знову недобрий ранок. Два влучення. Черевківка, четверта школа. На щастя, без жертв. Вул. Торська, будинок 43. "Склався" під'їзд. Під завалами можуть бути люди. Ведуться рятувальні роботи. Кількість постраждалих наразі невідома. Від ударної хвилі дісталося й сусіднім будинкам», — поінформував Лях.

«Ще один результат ранкового "прильоту". Хімік, вул. Донська. Постраждали багатоповерхові будинки. Зокрема школа номер дев'ять. Вибиті шибки, обірвані дроти», — зазначив мер.

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