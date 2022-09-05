Пострадавшим от боевых действий жителям Славянска будут помогать деньгами — Лях

В Славянске местным жителям, которые, начиная с 24 февраля, на территории общины получили ранения в результате боевых действий и нуждаются в дальнейшем лечении или хирургическом вмешательстве будут выплачивать 10 тысяч гривен. Об этом сообщил мэр Славянска Вадим Лях



Он отметил, что касается новая программа властей города и тех, кто уже потратил свои средства, и тех, кто только планирует это сделать.



Всех кому необходима эта помощь Лях призвал обратиться по телефону +380502993444 и предоставить необходимые документы.

Ранее глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко сообщил, что трое мирных жителей региона погибли в результате обстрелов со стороны российских сил за минувшие сутки.



