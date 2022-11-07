Часть жителей Луганщины исчезла после обыска их оккупантами

Обыски среди населения проводятся в селах, расположенных рядом с оккупированным Северодонецком (Луганская область), после чего некоторые люди исчезают. Об этом сообщил руководитель Северодонецкой городской военной администрации Александр Стрюк.



«В окрестных селах продолжаются обыски населения, кое-где исчезают люди. Россияне укрепляют оборону города», — сказано в сообщении.



Оккупанты составляют списки пустых квартир, куда будут расселять боевиков и коллаборантов.



По словам Стрюка, гуманитарная обстановка в Северодонецке сложная. Оккупационные власти не способны наладить предоставление коммунальных услуг.



«Люди, которые возвращались в Северодонецк, в большинстве своем смогли выдержать там 2-3 суток», — пояснил глава города.



Также россияне производят эксгумацию тел погибших. Стрюк предполагает, что это делается для сокрытия их преступлений.