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Часть жителей Луганщины исчезла после обыска их оккупантами

07 ноября 2022, 20:42

Часть жителей Луганщины исчезла после обыска их оккупантами

Обыски среди населения проводятся в селах, расположенных рядом с оккупированным Северодонецком (Луганская область), после чего некоторые люди исчезают. Об этом сообщил руководитель Северодонецкой городской военной администрации Александр Стрюк.

«В окрестных селах продолжаются обыски населения, кое-где исчезают люди. Россияне укрепляют оборону города», сказано в сообщении.

Оккупанты составляют списки пустых квартир, куда будут расселять боевиков и коллаборантов.

По словам Стрюка, гуманитарная обстановка в Северодонецке сложная. Оккупационные власти не способны наладить предоставление коммунальных услуг.

«Люди, которые возвращались в Северодонецк, в большинстве своем смогли выдержать там 2-3 суток», пояснил глава города.

Также россияне производят эксгумацию тел погибших. Стрюк предполагает, что это делается для сокрытия их преступлений.

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