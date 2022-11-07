Частина мешканців Луганщини зникла після обшуку їх окупантами

07 листопада 2022, 20:42

Частина мешканців Луганщини зникла після обшуку їх окупантами

Обшуки серед населення проводяться в селах, розташованих поряд із окупованим Сєвєродонецьком (Луганська область), після чого деякі люди зникають. Про це повідомив керівник Сєвєродонецької міської військової адміністрації Олександр Стрюк.

 «У навколишніх селах продовжуються обшуки населення, де-не-де зникають люди. Росіяни зміцнюють оборону міста», сказано у повідомленні.

Окупанти складають списки порожніх квартир, куди розселятимуть бойовиків та колаборантів.

 За словами Стрюка, гуманітарна ситуація у Сєвєродонецьку складна. Окупаційна влада не здатна налагодити надання комунальних послуг.

 «Люди, які поверталися до Сєвєродонецька, здебільшого змогли витримати там 2-3 доби», пояснив глава міста.

 Також росіяни роблять ексгумацію тіл загиблих. Стрюк припускає, що це робиться для приховування їхніх злочинів.

Ще за темою

Місця
Сєвєродонецьк
Події
Війна окупація Обшуки

Інші публікації

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
17:27
У «ДНР» заявили про смерть підлітка та поранення трьох людей у Донецьку
15:52
«Міністр ДНР» отримав «дисциплінарне стягнення» за старт опалювального сезону
15:02
Окупанти запропонували жителям Херсона «евакуюватись своїми силами»
13:09
Біля окупованого Маріуполя знайдено понад 1500 нових могил — ЗМІ
10:24
«ДНР»: За добу під час обстрілів загинула одна людина, ще троє отримали поранення
09:42
У Сєвєродонецьку знайшли тіла 396 жертв агресії РФ — Луганська ОВА
09:02
У центрі Донецька обстріляна будівля управління Донецької залізниці
21:59
«ДНР»: У Донецьку через обстріл сталася пожежа на вентстволі шахти Засядька
18:21
Окупанти скаржаться на великі втрати на Вугледарському напрямі
17:40
«ДНР» мобілізувала 3500 студентів, батьки просять Путіна повернути їх із фронту
16:42
«ДНР»: У Донецьку під завалами будинку загинула жінка внаслідок обстрілу
12:03
У Макіївці та Володимирівці від обстрілів поранено мешканців, у Донецьку чоловік підірвався на міні
00:54
У Вуглегірську стріляли в «суддю ДНР» — дайджест за день ►
21:35
В окупованому Донецьку під обстріл потрапив Ленінський район
15:57
В окупованому Мелітополі встановили пам'ятник Леніну
Всі новини
22:43
Донецька область стала епіцентром божевілля окупантів — Зеленський
21:50
Число прихильників війни скорочується в Росії — ЗМІ
20:42
Частина мешканців Луганщини зникла після обшуку їх окупантами
20:12
Російські війська розбили 8 поверхів будинку у Лимані
19:26
15 років ув'язнення загрожує судді, який працює на угруповання «ДНР»
18:22
Росіяни створили свої «прокуратури» в окупованих регіонах України
17:59
Влада радить мешканцям деяких районів Чернігівської області переселитися
17:44
Екс-глава «ДНР» мало не загинув в Україні
17:27
У «ДНР» заявили про смерть підлітка та поранення трьох людей у Донецьку
16:43
У ЗСУ показали, як знищили танки армії РФ біля Павлівки Донецької області
16:16
ООН зафіксувала численні військові злочини РФ та розслідує примусову депортацію
15:52
«Міністр ДНР» отримав «дисциплінарне стягнення» за старт опалювального сезону
15:50
П'ять підприємств, які перейшли до управління Міноборони, працюватимуть у режимі 24\7 – Шмигаль
15:46
Завтра у Словʼянську відновлюється рух міського електротранспорту
15:02
Окупанти запропонували жителям Херсона «евакуюватись своїми силами»
Всі новини
ВІДЕО
«ДНР» мобілізувала 3500 студентів, батьки просять Путіна повернути їх із фронту
06 листопада, 17:40
У Вуглегірську стріляли в «суддю ДНР» — дайджест за день ►
06 листопада, 00:54
Що після дронів? Яку зброю Іран та КНДР дадуть Росії ►
06 листопада, 00:09

«Новини Донбасу» © 2022, усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Цю версію сайту створено за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиція — цими символами позначається матеріал, розміщений на правах реклами.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

 

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Політика сайтуПолітика конфіденційностіРедакціяКонтактиРеклама