Частина мешканців Луганщини зникла після обшуку їх окупантами

Обшуки серед населення проводяться в селах, розташованих поряд із окупованим Сєвєродонецьком (Луганська область), після чого деякі люди зникають. Про це повідомив керівник Сєвєродонецької міської військової адміністрації Олександр Стрюк.



«У навколишніх селах продовжуються обшуки населення, де-не-де зникають люди. Росіяни зміцнюють оборону міста», — сказано у повідомленні.



Окупанти складають списки порожніх квартир, куди розселятимуть бойовиків та колаборантів.



За словами Стрюка, гуманітарна ситуація у Сєвєродонецьку складна. Окупаційна влада не здатна налагодити надання комунальних послуг.



«Люди, які поверталися до Сєвєродонецька, здебільшого змогли витримати там 2-3 доби», — пояснив глава міста.



Також росіяни роблять ексгумацію тіл загиблих. Стрюк припускає, що це робиться для приховування їхніх злочинів.