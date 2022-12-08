Ахметов рассказал, что заработал первый капитал игрой в карты

Бизнесмен, президент футбольного клуба «Шахтер» Ринат Ахметов рассказал, что заработал свой первый капитал игрой в карты.



«Честно вам скажу, свой первый капитал я заработал игрой в карты. И вот что я узнал: карты — это тактика и стратегия, аналитический склад ума, практический подход и способность побеждать», — заявил Ахметов в интервью The Washington Post.



Его друг, бизнесмен и народный депутат Сергей Тарута утверждает, что Ахметов был одним из лучших игроков в СССР.



В свою очередь Ахметов сказал, что Тарута преувеличивает. При этом он отметил, что в свои 20 лет действительно играл в популярную тогда карточную игру под названием «Подкидной дурак».



Газета также вспоминает, что одним из бизнес-партнеров Ахметова в начале 90-х годов был Ахать Брагин, также известный как «Алик Грек» и считавшийся одним из самых влиятельных криминальных авторитетов в Донецке.



Связь Ахметова с Брагиным иногда приводила к слухам в СМИ о его возможных связях с криминальными группировками. При этом Ахметов подал в суд на ряд СМИ, сообщивших о его криминальном прошлом, и выиграл иски.



«Я никогда не был связан с какими-либо преступными организациями, меня никогда не привлекали к ответственности, и против меня не было выдвинуто никаких уголовных обвинений», — заявил Ахметов изданию.



Тарута сказал, что Ахметов был просто «умным и крутым парнем, выросшим в суровых условиях». «Он не был членом преступной группы, но знал и дружил с людьми, которые были», — подчеркнул Тарута.



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