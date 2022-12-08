Ахметов розповів, що заробив перший капітал грою в карти

Бізнесмен, президент футбольного клубу «Шахтар» Рінат Ахметов розповів, що заробив свій перший капітал грою в карти.



«Чесно вам скажу, свій перший капітал я заробив грою у карти. І ось що я дізнався: карти — це тактика та стратегія, аналітичний склад розуму, практичний підхід та здатність перемагати», — заявив Ахметов в інтерв'ю The Washington Post.



Його друг, бізнесмен і народний депутат Сергій Тарута стверджує, що Ахметов був одним із найкращих гравців у СРСР.



У свою чергу Ахметов сказав, що Тарута перебільшує. При цьому він зазначив, що у свої 20 років справді грав у популярну тоді карткову гру під назвою «Підкидний дурень».



Газета також згадує, що одним із бізнес-партнерів Ахметова на початку 90-х був Ахать Брагін, також відомий як «Алік Грек» і вважався одним із найвпливовіших кримінальних авторитетів у Донецьку.



Зв'язок Ахметова з Брагіним іноді приводив до чуток у ЗМІ про його можливі зв'язки з кримінальними угрупованнями. При цьому Ахметов подав до суду на низку ЗМІ, які повідомили про його кримінальне минуле, і виграв позови.



«Я ніколи не був пов’язаний з будь-якими злочинними організаціями, мене ніколи не притягали до відповідальності, і проти мене не було висунуто жодних кримінальних звинувачень», — заявив Ахметов виданню.



Тарута сказав, що Ахметов був просто «розумним та крутим хлопцем, який виріс у суворих умовах». «Він не був членом злочинної групи, але знав і дружив з людьми, які були», — підкреслив Тарута.



Дивіться також: