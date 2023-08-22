У Києві створять спеціальний трибунал за злочин агресії проти України

В Україну приїхала велика кількість міжнародних юристів, експертів та політиків й представників координаційної групи, які підтримують Україну у створенні трибуналу. Про це в ефірі телеканалу «Рада» заявила членкиня комітету ВРУ з питань бюджету Леся Забуранна.



«Міжнародна конференція зі створення спеціального трибуналу за злочин агресії проти України має продемонструвати світу вищу справедливість. Ми бачимо наслідки: удар по Чернігову, кількість загиблих дітей, кількість загиблого цивільного населення. Це наслідок одного єдиного злочину – злочину агресії», – зазначила нардеп.



За її словами, трибунал займатиметься виключно одним цим злочином та притягненням політичної верхівки та військової влади Росії до відповідальності за прийняте рішення щодо такого зухвалого та жахливого вторгнення в іншу країну.





Нагадаємо, що раніше президент України Володимир Зеленський розповів про підготовку до створення трибуналу щодо злочинів російської агресії.