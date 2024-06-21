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У «ДНР» назвали міста, де зводитимуть будинки

21 червня 2024, 21:30

У «ДНР» назвали міста, де зводитимуть будинки

В угрупованні «ДНР» назвали окуповані міста, де зводитимуть житлові будинки. Так, голова «ДНР» Денис Пушилін заявив, що «під житлове будівництво визначено 150 земельних ділянок у Донецьку, Маріуполі, Новоазовську, Волновасі та Макіївці».

Пушилін не поточнив: ці будинки призначаються для людей, які втратили житло через російську окупацію, чи їх продаватимуть.

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Водночас як повідомлялося, приблизно 300 тисяч жителів на окупованій території Донецької області втратили права на нерухомість після незаконного рішення місцевих «чиновників» окупаційної адміністрації.

Минуло понад два місяці, як окупаційні адміністрації ухвалили так звані закони про «безхазяйне» майно. Щотижня в мережі поширюють списки квартир і будинків, які влада, підконтрольна Кремлю, готова відібрати у людей, які виїхали з окупації.

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