З 14 населених пунктів Покровського району примусово евакуюватимуть дітей

Координаційний штаб ухвалив рішення провести примусову евакуацію сімей з дітьми з населених пунктів Покровського району Донецької області. Про це повідомили у пресслужбі Мінреінтеграції.



«Таке рішення одноголосно погодили на засіданні Координаційного штабу з питань проведення обов'язкової евакуації населення в умовах військового стану під головуванням віце-прем'єр-міністра Ірини Верещук», — йдеться у повідомленні.



Евакуація пройде у Покровському районі: міста – Покровськ, Родинське; села — Гнатівка, Даченське, Жовте, Зелене, Лисівка, Новопавлівка, Новоукраїнка, Пушкіне, Ріг, Сухий Яр, Троянда, Чунишине.



У безпечних регіонах евакуйовані діти разом із супроводжуючими особами будуть забезпечені безкоштовним притулком, гуманітарною допомогою, психологічною підтримкою тощо.



Евакуація здійснюється безкоштовно. Для попереднього запису необхідно зателефонувати до гарячої лінії з питань проведення евакуації Донецької ОВА за номером: 0 800 408 911.



Раніше ми писали, що 9 серпня координаційний штаб з питань проведення обов'язкової евакуації населення в умовах воєнного стану через ситуацію з безпекою ухвалив рішення щодо примусової евакуації дітей із трьох населених пунктів Донецької області.