Украина обменяла 115 защитников на российских солдат, захваченных в Курской области — СМИ

Еще 115 защитников Украины вернулись домой из плена, сообщил президент Украины Владимир Зеленский 24 августа.



«Еще 115 наших защитников вернулись сегодня домой. Это воины Национальной гвардии, Вооруженных Сил, Военно-морских сил, Государственной пограничной службы», — написал президент в Telegram.



Глава государства отметил, что Киев прилагает «максимум усилий, чтобы вернуть всех».



«Спасибо каждому подразделению, которое пополняет наш обменный фонд. Это приближает освобождение наших военных, наших гражданских из российского плена. Спасибо нашей команде и партнерам, ОАЭ за то, что наши люди возвращаются домой», — отметил Зеленский.

«9 незаконно осужденных защитников, военных моряков, 3 пограничников, 82 защитников Мариуполя. Также в свои семьи возвращаются 6 нацгвардейцев из гарнизона охраны Чернобыльской атомной станции, военнослужащие, которые защищали Киевскую, Донецкую, Херсонскую и Луганскую области», — рассказал подробности народный депутат Муса Магомедов.



По сообщениям западных СМИ, посреднические усилия гуманитарного характера оказали Объединенные Арабские Эмираты, в РФ вернули 115 военнослужащих, попавших в плен в Курской области.



14 августа президент Украины Владимира Зеленский заявил, что за сутки ВСУ взяли в плен более 100 военнослужащих РФ в Курской области.



Ранее появилось сообщение, что Россия обратилась к Украине по обмену пленными, причем событие произошло на восьмой день прорыва ВСУ в Курской области.