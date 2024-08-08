Украина расследует обстоятельства гибели военнопленного «азовца» в ростовской тюрьме

Правоохранители начали расследование обстоятельства гибели защитника полка «Азов» Александра Ищенко. Как сообщалось, мужчина погиб в российском плену, на его теле нашли множественные травмы.



Как сообщает Офис генерального прокурора, производство открыто по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).



В Офисе генпрокурора отмечают, что убийство военнопленных — грубое нарушение Женевских конвенций и квалифицируется как тяжкое международное преступление.



Правоохранители продолжают неотложные следственные действия, которые направлены на установление всех обстоятельств совершения жестокого преступления.



«Информация, которую мы имеем в уголовных производствах, четко указывает на то, что российские командиры не только не предотвращают жестокое обращение с пленными, но и поощряют такие преступления и непосредственно отдают соответствующие преступные приказы», — подчеркнул генеральный прокурор Украины Андрей Костин.



Всего правоохранители расследуют убийства 64 украинских военнопленных вооруженными силами РФ, более 2 200 военнопленных признаны пострадавшими от пыток.

Ранее сообщалось, что 55-летний военнопленный украинец Александр Ищенко, служивший водителем в батальоне «Азов», умер в СИЗО в российском Ростове-на-Дону.