Україна обміняла 115 захисників на російських солдатів, захоплених у Курській області

Ще 115 захисників України повернулися додому із полону, повідомив президент України Володимир Зеленський 24 серпня.



Ще 115 наших захисників повернулися сьогодні додому. Це воїни Національної гвардії, Збройних Сил, Військово-Морських Сил, Державної прикордонної служби», — написав президент у Telegram.



Глава держави зазначив, що Київ докладає «максимум зусиль, щоби повернути всіх».



«Дякую кожному підрозділу, який поповнює наш обмінний фонд. Це наближає визволення наших військових, наших громадянських із російського полону. Дякуємо нашій команді та партнерам, ОАЕ за те, що наші люди повертаються додому», — зазначив Зеленський.

«9 незаконно засуджених оборонців, військових моряків, 3 прикордонників, 82 оборонців Маріуполя. Також до своїх родин повертаються 6 нацгвардійців з гарнізону охорони Чорнобильської атомної станції, військовослужбовці, які боронили Київську, Донецьку області, Херсонщину та Луганщину», — розповів деталі нардеп Муса Магомедов.

За повідомленнями західних ЗМІ, посередницьких зусиль гуманітарного характеру доклали Об'єднані Арабські Емірати, до РФ повернули 115 військовослужбовців, які потрапили в полон в Курській області.



14 серпня президент України Володимира Зеленський заявив, що за добу ЗСУ взяли в полон понад 100 військовослужбовців РФ в Курській області.



Раніше з'явилося повідомлення, що Росія звернулася до України щодо обміну полоненими, причому подія сталася на восьмий день прориву ЗСУ в Курській області.