Оновлено о 10:40. В Сумах російські війська двічі вдарили по медичному закладу. Про це повідомив глава МВС України Ігор Клименко.



Унаслідок обстрілу загинули 7 людей. Тяжко поранено — сімох. Пошкоджено перекриття кількох поверхів лікарні. Почалася евакуація пацієнтів і персоналу.



Для допомоги людям на місце обстрілу прибули рятувальники та поліцейські. Тоді ж, під час евакуації хворих, окупант знову завдав удару. Серед загиблих та поранених є правоохоронці.



Клименко зазначив, що другий день поспіль українські поліцейські зазнають втрат серед особового складу. У Кривому Розі тривають пошуки на місці вчорашнього удару по будівлі поліції. Ще один працівник може бути під завалами.



Раніше було відомо, що вранці в суботу російські війська завдали удару по медичній установі в Сумах. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації.



«Сьогодні, 28 вересня, вранці ворог завдав авіаційного удару по закладу охорони здоров'я в обласному центрі, застосувавши БПЛА типу "Шахед". Попередньо є постраждалі», — йдеться у повідомленні.





