На Сумщине армия РФ сбросила дрон на автобус: пострадали двое людей

Российские оккупанты в понедельник утром, 23 сентября, обстреляли Сумскую область с помощью дрона. Двое людей пострадали. Об этом сообщил начальник Сумской городской военной администрации Игорь Кальченко.
«В Миропольской общине вражеский FPV-дрон попал по рейсовому автобусу, в котором ехали местные жители», — отметил он.
По словам Кальченко, два человека получили ранения и были эвакуированы в медицинское учреждение.
Ранее мы писали, что Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) в Донецкой области опубликовала фото ликвидация пожара после российского удара по предприятию в поселке Алексеево-Дружковка Краматорского района Донецкой области.
Победим цензуру вместе!Как читать «Новости Донбасса» на оккупированных территориях