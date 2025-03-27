Ночью россияне ударили под Днепру: есть пострадавшие

Последствия ночной атаки на Днепр. Фото: ОВА

В ночь на 27 марта российские оккупационные войска нанесли удары беспилотниками по Днепру. В результате атаки в городе возникли пожары, есть пострадавшие. Об этом сегодня утром сообщил начальник областной военной администрации Сергей Лысак.

Отмечается, что в настоящее время все пожары, возникшие в Днепре из-за атаки БпЛА, спасатели потушили.

«Пострадали три человека – 48-летний мужчина и две женщины 75 и 78 лет. Всем помощь была оказана на месте», — сообщил Лысак в телеграм-канале.

Он добавил, что в результате атаки в городе повреждены предприятия, образовательное и культурное заведения, более десятка многоэтажек. Более 60 легковых автомобилей повреждены, еще несколько — уничтожены. Зацепило и 2 грузовика.

Никопольский район Днепропетровской области агрессор атаковал дронами-камикадзе и артиллерией. Бил по райцентру, Покровской, Марганецкой и Красногригорьевской громадам, добавил Лысак. В результате атак пострадала 30-летняя женщина.

Повреждены многоквартирные и частные дома, инфраструктура, АЗС, авто.

Силы ПВО уничтожили в области 6 БпЛА противника, заявил начальник ОВА.