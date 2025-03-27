Вночі росіяни вдарили по Дніпру: є постраждалі

Наслідки нічної атаки по Дніпру. Фото: ОВА

У ніч проти 27 березня російські окупаційні війська завдали ударів безпілотниками по Дніпру. Внаслідок атаки у місті виникли пожежі, є постраждалі. Про це сьогодні вранці повідомив начальник обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

Зазначається, що наразі всі пожежі, що виникли у Дніпрі через атаку БпЛА, рятувальники загасили.

«Постраждали троє людей – 48-річний чоловік та дві жінки 75 та 78 років. Всім допомогу було надано на місці», — повідомив Лисак у телеграм-каналі.

Він додав, що внаслідок атаки у місті пошкоджено підприємства, освітній та культурний заклади, понад десяток багатоповерхівок. Понад 60 легкових автомобілів пошкоджено, ще кілька – знищено. Зачепило і 2 вантажівки.

Нікопольський район Дніпропетровської області агресор атакував дронами-камікадзе та артилерією. Бив по райцентру, Покровській, Марганецькій та Червоногригорівській громадам, додав Лисак. Внаслідок атак постраждала 30-річна жінка.

Пошкоджено багатоквартирні та приватні будинки, інфраструктура, АЗС, авто.

Сили ППО знищили в області 6 БПЛА противника, заявив начальник ОВА.