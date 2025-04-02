Велика Британія передасть Україні до 10 вертольотів Puma HC.2

Міністерство оборони Великої Британії готується безплатно передати Україні від восьми до десяти гелікоптерів Puma HC.2, що були виведені з експлуатації 31 березня 2025 року. Про це повідомляє блог бійців ПС ЗСУ «Соняшник».
Йдеться про машини 33-ї ескадрильї, що базувалася на півдні Англії, і 230-ї ескадрильї, яка нещодавно повернулася з Південно-Східної Азії, зокрема з Брунею.
Хоча Westland Puma HC.2 — не нові вертольоти, у 2012-2014 роках вони пройшли повне переоснащення фахівцями Eurocopter і Airbus Helicopters. У результаті модернізації машини отримали:
Україна раніше висловлювала зацікавленість в отриманні цих вертольотів, зокрема через брак запчастин для ремонту.
Крім того, Франція також розглядає можливість передачі своїх виведених з експлуатації Puma. Для ЗСУ Puma HC.2 може стати дорогою, але ефективною заміною застарілих Мі-8.
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