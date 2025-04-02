Велика Британія передасть Україні до 10 вертольотів Puma HC.2

Вертоліт Puma HC.2. Фото: тг-канал Соняшник

Міністерство оборони Великої Британії готується безплатно передати Україні від восьми до десяти гелікоптерів Puma HC.2, що були виведені з експлуатації 31 березня 2025 року. Про це повідомляє блог бійців ПС ЗСУ «Соняшник».



Йдеться про машини 33-ї ескадрильї, що базувалася на півдні Англії, і 230-ї ескадрильї, яка нещодавно повернулася з Південно-Східної Азії, зокрема з Брунею.

Хоча Westland Puma HC.2 — не нові вертольоти, у 2012-2014 роках вони пройшли повне переоснащення фахівцями Eurocopter і Airbus Helicopters. У результаті модернізації машини отримали:

Можливість нічних польотів

Місткість до 16 осіб

Нові двигуни Turbomeca Makila

Сучасні системи захисту та балістичне бронювання

Україна раніше висловлювала зацікавленість в отриманні цих вертольотів, зокрема через брак запчастин для ремонту.



Крім того, Франція також розглядає можливість передачі своїх виведених з експлуатації Puma. Для ЗСУ Puma HC.2 може стати дорогою, але ефективною заміною застарілих Мі-8.