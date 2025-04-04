Дроны ВСУ уничтожили российский «Железный Капут» с бойцами внутри

Российский «Железный Капут» после атаки дронов ВСУ. Фото: кадр из видео

Дроны ВСУ уничтожили российский транспорт «Железный Капут», ликвидировав всех, кто находился внутри. Об этом сообщается в видео ударной аэроразведки AerobomberUA 30-й отдельной механизированной бригады.



Украинские пилоты заметили огромный российский транспорт, обшитый деревянными брусьями и резиновыми листами, и решили атаковать его. Дроны начали наносить удары, пока техника не загорелась и не начала дымиться.

После удара дронов ВСУ из техники начали выпрыгивать оккупанты, пытаясь скрыться от «птичек». Фото: кадр из видео.

Солдаты РФ не сразу понимали, куда бежать, ведь на открытой местности сложно укрыться от дронов. Фото: кадр из видео.

Вскоре из-за пожара солдаты РФ, пытавшиеся скрыться внутри, начали выбегать, но украинские пилоты продолжили атаку, ликвидировав около семи захватчиков, не дав им шанса продвинуться на фронт.

Пробежав всего несколько метров, оккупанты выматывались, давая дронам возможность добить их. Фото: кадр из видео.

Дроны ВСУ не оставили оккупантам ни единого шанса. Фото: кадр из видео.

Ранее россияне стали разбирать свою технику, освобождая пространство внутри для перевозки большего числа солдат. Освобожденное место в «Железном Капуте» позволяло разместить до 10 человек, при этом техника потеряла боевые функции и превратилась в средство для переброски пехоты.