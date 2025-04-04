Дрони ЗСУ знищили російський «Залізний Капут» із бійцями всередині

Російський «Залізний Капут» після атаки дронів ЗСУ. Фото: кадр із відео

Дрони ЗСУ знищили російський транспорт «Залізний Капут», ліквідувавши всіх, хто перебував усередині. Про це повідомляється у відео ударної аеророзвідки AerobomberUA 30-ї окремої механізованої бригади.



Українські пілоти помітили величезний російський транспорт, обшитий дерев'яними брусами та гумовими листами, і вирішили атакувати його. Дрони почали завдавати ударів, доки техніка не загорілася і не почала диміти.

Після атаки дронів ЗСУ, з техніки стали вибиратися окупанти, намагаючись сховатися від «пташок». Фото: кадр із відео.

Солдати РФ не відразу розуміли, куди бігти, тому що на відкритій місцевості важко сховатися від дронів. Фото: кадр із відео

Незабаром через пожежу солдати РФ, які намагалися сховатися всередині, почали вибігати, але українські пілоти продовжили атаку, ліквідувавши близько семи загарбників, не давши їм шансу просунутися на фронт.

Пробігши кілька метрів, вони втомлювалися, даючи можливість дронам добити їх. Фото: кадр із відео

Дрони ЗСУ не залишили окупантам жодного шансу. Фото: кадр із відео

Раніше росіяни стали розбирати свою техніку, звільняючи простір усередині для перевезення більшої кількості солдатів. Звільнене місце в «Залізному Капуті» давало змогу розмістити до 10 осіб, при цьому техніка втратила бойові функції та перетворилася на засіб для перекидання піхоти.