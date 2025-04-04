Полиция документирует последствия военного преступления РФ в Кривом Роге и принимает заявления от пострадавших. Спасатели ликвидировали возгорание автомобилей и гаражных помещений.

По данным ГСЧС, повреждены 5 многоквартирных домов. Полицейские проводят поквартирный обход, проверяют, не остались ли пострадавшие люди в помещениях.



«Российская ракета по обычному городу. Просто по улице. По территории с жилыми домами. Предварительно это удар баллистикой. По состоянию на сейчас известно о 14 погибших, среди них 6 детей», — сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Российские оккупационные войска атаковали Кривой Рог баллистической ракетой.

Местные паблики ранее писали, что удар пришелся по ресторану "Магеллан", где в то время было много людей. Позже в сети начали появляться видео з ранеными людьми, которые лежат на улице недалеко от места удара на существенном расстоянии от любых сооружений.