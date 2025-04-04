Войска РФ ударили по частному сектору Родинского: возник масштабный пожар, спасатели обнаружили тело погибшего

Последствия обстрела Родинского. Фото: ГСЧС

Утром 4 апреля российские оккупанты обстреляли частный сектор города Родинское Покровского района. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Донецкой области.



Поврежден частный дом, возник пожар.



Во время разведки и тушения пожара в задымленном помещении спасатели обнаружили тело погибшего мужчины 1964 года рождения.



Бойцы ГСЧС потушили пожар на общей площади 160 квадратных метров.

Напомним, что вечером 3 апреля армия РФ из «Смерчей» ударила по жилой застройке города Константиновка Донецкой области, в результате чего один человек погиб, еще три – ранены.