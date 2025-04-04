РФ вдарила по Кривому Рогу: понад 50 людей постраждали, понад 10 – загинули

Оновлено о 22.20. Кількість загиблих від ракетного удару по житловому району Кривого Рогу Дніпропетровської області зросла до 16 осіб, повідомив голова Дніпропетровської ОДА Лисак.



«16 загублених життів. 6 із них — діти. Немає слів. Це біль, якого не побажаєш найзапеклішому ворогу», — написав Лисак у Телеграм. Як повідомлялося раніше, російські окупанти атакували місто Кривий Ріг балістичними ракетами, унаслідок потрапляння в житловий район відомо щонайменше про 40 поранених. У лікарнях перебувають понад 30 осіб, які дістали поранення.



«Серед поранених — дитина віком три місяці. У хлопчика діагностовано різані рани. Йому надали необхідну медичну допомогу, після чого його відправили додому для подальшого відновлення», — розповів Лисак.



Наразі лікарі проводять операції та надають допомогу пацієнтам у важкому стані.



Оновлено о 21.00. Поліція документує наслідки воєнного злочину РФ у Кривому Розі та приймає заяви від постраждалих. Рятувальники ліквідували загоряння автомобілів і гаражних приміщень.

«Російська ракета по звичайному місту. Просто вулицею. По території із житловими будинками. Попередньо це удар балістикою. Відомо про 14 загиблих, серед них 6 дітей», — повідомив президент України Володимир Зеленський.

За даними ДСНС, пошкоджено 5 багатоквартирних будинків. Поліцейські проводять поквартирний обхід, перевіряють, чи не залишилися постраждалі люди в помешканнях.

Раніше повідомлялося, що російські окупаційні війська атакували Кривий Ріг балістичною ракетою.

Місцеві пабліки раніше писали, що удар припав по ресторану "Магеллан", де на той час було багато людей. Пізніше в мережі почали з'являтися відео з пораненими людьми, які лежать на вулиці неподалік місця удару на суттєвій відстані від будь-яких споруд.