РФ нанесла девять авиаударов по Константиновской громаде

Результат авиаударов РФ

Сегодня в первой половине дня российские войска нанесли девять авиаударов по Константиновской громаде, используя авиационные бомбы типа ФАБ-250, сообщила Константиновская городская военная администрация.

Результат авиаударов РФ

Три из этих ударов пришлись по Новодмитровскому старостинскому округу. Пострадавших среди мирного населения нет, однако повреждены фасады нескольких частных домов.

Результат авиаударов РФ

Шесть ударов пришлись непосредственно по городу Константиновке. В результате обстрела один человек погиб, ещё один — получил ранения. Также повреждены два административных здания предприятий, складское помещение, частные дома, фасады учебного заведения и магазина, а также линии электросети.