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РФ завдала дев'ять авіаударів по Костянтинівській громаді

07 квітня 2025, 15:13

РФ завдала дев'ять авіаударів по Костянтинівській громаді

Результат авіаударів РФ Результат авіаударів РФ

Сьогодні в першій половині дня російські війська завдали дев'ять авіаударів по Костянтинівській громаді, використовуючи авіаційні бомби типу ФАБ-250, повідомила Костянтинівська міська військова адміністрація.

Результат авіаударів РФ

Три з цих ударів припали на Новодмитрівський старостинський округ. Постраждалих серед мирного населення немає, проте пошкоджено фасади кількох приватних будинків.

Результат авіаударів РФ

Шість ударів припали безпосередньо по місту Костянтинівка. Унаслідок обстрілу одна людина загинула, ще одна — дістала поранення. Також пошкоджено дві адміністративні будівлі підприємств, складське приміщення, приватні будинки, фасади навчального закладу та магазину, а також лінії електромережі.

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