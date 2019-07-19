Зеленский, Медведчук, Порошенко: Кто больший популист?

Украинская политика пестрит примерами популизма, а обострения случаются в период избирательной кампании. Простые ответы на сложные вопросы, апелляция к эмоциям и противопоставление народа элитам - таковы главные приемы популистов.

На примере выступлений украинских политиков из разных лагерей журналисты ОТВД рассмотрели яркие примеры популизма. Так, например, политики специально используют лишь те факты, которые им выгодны, чтобы подтвердить свою позицию. Но значит ли это, что факты не несут в себе силы и ценности? Нет. Использование фактов и данных способствует в борьбе не только с популизмом, но и с последствиями пост-правды. Факты можно проверить, а тезисы политиков, основанные на личном опыте или идеологии – нет.