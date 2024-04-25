Украина изымает краматорский завод «Энергомашспецсталь» из собственности россиян

Украина изымает у россиян краматорский завод «Энергомашспецсталь». Фото: Виктория Рощина /Новости Донбасса

Министерство экономики Украины подготовило проект указа президента об изъятии из собственности россиян одного из крупнейших краматорских заводов — «Энергомашспецсталь». Об этом пишет издание «Экономическое правда» со ссылкой на соответствующие решения, копии которых есть в распоряжении редакции.

Согласно документу, внесенному первым вице-премьер-министром — министром экономики Юлией Свириденко, принудительному изъятию подлежат корпоративные права в ПАО «Энергомашспецсталь» (92,67% от уставного капитала). Указанный пакет акций машиностроительного завода принадлежит кипрской EMSS Holdings Limited, бенефициаром которой является государственная корпорация по атомной энергетике «Росатом».

Кроме того, изъятию подлежат права требования по долгам к «Энергомашспецсталь», которые, судя по имеющимся данным, составляют 11,2 млрд гривен. Эту сумму предприятие должно было бы вернуть компаниям, связанным с «Росатом», пишет «ЭП».

Ранее сообщалось, что несмотря на продолжающуюся широкомасштабную вооруженную агрессию России и то, что украинские города ежедневно находятся под обстрелами захватчиков, в Краматорске, который является временным административным центром Донецкой области, продолжают существовать предприятия, подконтрольные или напрямую принадлежащие владельцам из России. Они не ликвидированы, не национализированы, а некоторые даже связаны с украинскими политиками, которых трудно назвать оппозиционными или пророссийскими.