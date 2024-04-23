В километре от армии РФ. В селе Макеевка Луганской области осталось 8 жителей

В селе Макеевка Луганской области осталось всего восемь человек. Хотя до войны проживало больше восьмисот. Населенный пункт уже был захвачен армией РФ в 2022 году, потом его освободили Силы обороны Украины. Сейчас линия разграничения — менее, чем в километре от Макеевки. Несмотря на сложную ситуацию, каждую неделю полицейские, рискуя своей жизнью, привозят гуманитарную помощь людям. «Новости Донбасса» посетили населенный пункт и пообщалось с полицией и оставшимися жителями.



Раз в неделю в Макеевку приезжает заместитель начальника Управления превентивной деятельности ГУ Национальной полиции в Луганской области Сергей Васильченко, чтобы привезти жителям гуманитарные наборы, хлеб, развернуть «Старлинк», что бы местные могли позвонить раз в неделю родственникам.



«На сегодня ситуация тут сложная, обстрелы. Я бы даже так сказал: каждые сутки, каждый час люди находятся в опасности, много разрушений, много у нас работы, будем проводить осмотры места событий, фиксировать все эти преступления, которые идут со стороны Российской Федерации», — рассказывает Васильченко.



Один из тех, кто остался — Алексей. Он не может оставить мать и огромное хозяйство: у них на попечении несколько десятков коров, коз и кур. Но из-за обострения ситуации на фронте даже он уже подумывает, куда вывезти мать, а сам хочет пойти защищать родной дом в составе Вооруженных сил Украины.



«Два дня назад мама вот воду набирала в колонке. Потом раздался взрыв. Повезло, что пошло в землю. А так бы — убило. Погреба своего нет — в соседский бежим. Россияне увидели, что в селе еще живут, в погребе прячутся. Теперь по погребу стреляют», — делится Алексей.

Елена — мать Алексея. Говорит, последний обстрел ударил по ее здоровью, теперь она каждый день пьет успокоительные.



«Обстрелы стали более жесткие и прямо бьют по селу. Вот два дня назад такие обстрелы были, что бежали, куда могли. Оставаться уже тяжело тут. Но ВСУ отбивают атаки. Сегодня всю ночь так бились, что это ужас. Все равно отбили, вот вы приехали, видите — тихонько. Это благодаря нашим воинам. Мы им очень благодарны», — рассказала «Новостям Донбасса» Елена.



Елена родилась в Макеевке и провела здесь всю жизнь. Поэтому очень переживает за будущее родного села и надеется, что оно останется под контролем украинских сил.



«Верю в победу Вооруженных сил Украины! Мы бы тут не сидели, если бы мы не верили. Это наша земля! Я тут родилась, вон на кладбище мои родители, прадед, прабабушка», — говорит женщина.



Но несмотря на то, что Елене больно думать о том, чтобы покинуть дом, запасной вариант также имеется. Снова оккупантов тут никто видеть не хочет. В 2022 году Макеевка чуть более полугода находилась в оккупации. Местные жители очень хорошо прочувствовали, что такое «русский мир».



Каждый раз полицейские предлагают оставшимся жителям эвакуироваться и готовы их вывезти. В этот раз никто из них не согласился. Но все-таки население Макеевки становится все меньше, люди покидают свои дома. Например, прошлым летом здесь проживало 35 человек. Сегодня — восемь. И уже половина из оставшихся начинает задумываться об эвакуации.