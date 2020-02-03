«Старые донецкие» возвращаются

С начала оккупации частей Донецкой и Луганской областей прошло шесть лет. Партия регионов, представители который занимали большинство постов в области до 2014 года, окончательно потеряла вес и влияние в 2020 году.



Часть из них продолжила свою политическую карьеру уже в других политпроектах, а многие вообще исчезли из информпространства.



До недавнего времени.



В конце января в Киеве презентовали Всеукраинскую общественную организацию «Землячество — Родной Донбасс». Среди основателей — экс-заместитель главы Донецкой ОГА Борис Адамов, многократный чемпион Паралимпийских игр по плаванию, почетный гражданин Донецка и Славянска Виктор Смирнов, трое бывших народных депутатов — Татьяна Бахтеева, президент холдинга «Норд» Валентин Ландик и Валерий Коновалюк.



Кто они?



Татьяна Бахтеева — бывший главврач областной клинической больницы имени Калинина. С апреля 2002 и по май 2006 года Бахтеева была народным депутатом Украины IV созыва по списку блока «За единую Украину!». От Партии регионов была нардепом Верховной Рады Украины V, VI. Депутатом VII созыва была избрана от партии «Оппозиционный блок». Кроме этого занимала пост председателя Комитета по вопросам охраны здоровья. После оккупации Донецка в 2015 году она посещала город. Тогда она заявляла, что боевики «ДНР» не мешают ее работе.



Последний раз, по ее словам, в Донецке она была в прошлом, то есть 2019 году. Бахтеева считает, что украинские власти во время переговоров по урегулированию конфликта на Донбассе должны вести диалог и с «ДНР». В этом ее позиция неизменна с 2014 года



Также экс-депутатка выступает за «особый статус» Донбасса и против экономической блокады временно неподконтрольных Киеву территорий.



Борис Адамов — экс- заместитель глав Донецкой области Вадима Чупруна и Анатолия Близнюка, соучредитель Партии регионов. После ухода с поста еще задолго до вооруженного конфликта, он исчез из информационного поля.



Валентин Ландик — народный депутат Верховной рады Украины 2, 4 — 7 созывов от Партии регионов, предприниматель и президент акционерного общества «Норд».В 2016 году стало известно о том, что бизнесмен-депутат продал почти 80% акций ПАО «Норд» российскому ООО «Диорит-Технис», которое было официальным дистрибьютором техники «Норд» в Россию. Но уже в 2018 Ландик вернул себе акции донецкого «Норда». Сейчас группировка «ДНР» выпускает технику под маркой «Донфрост» на незаконно отобранном у завода Ландика оборудовании.



Валерий Коновалюк — в 1998 году был избран народным депутатом Верховной Рады. На президентских выборах 2004 года был доверенным лицом кандидата Виктора Януковича. Также был внештатным советником президента Януковича в 2010, подал в отставку в сентябре 2012 года. После Оранжевой революции в апреле 2005 года перешел из Партии регионов в партию «Трудовая Украина». После ухода председателя партии Сергея Тигипко стал ее главой. В августе 2007-го «Трудовая Украина» влилась в «Партию регионов». На съезде ПР в марте 2014 года Коновалюка исключили из партии.



Баллотировался в президенты в 2014 году. Тогда Коновалюк говорил о том, что «Украина стала территорией для геополитической игры России и Запада».



В 2019 году Коновалюк был кандидатом в нардепы на выборах в мажоритарном округе № 52 от «Оппоблока», но при этом поддерживал инициативу сопредседателя фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрия Бойко по урегулированию конфликта, но считал, что «ее надо корректировать».



Выборы в Верховную Раду в 2019 году прошли не очень удачно для «Оппозиционного блока» - партия не преодолела 5% барьер, набрав всего лишь 3,03%. У «Оппозиционной платформы — За жизнь» получилось взять 13,05%.



В Донецкой области у ОПЗЖ - 43,41%, а «Оппоблок» всего 10,77% голосов.



Какие цели?



Руководитель организации Татьяна Бахтеева основными целями назвала «мир на Донбассе, реинтеграцию и восстановление». По ее мнению, на это нужно около трех лет.



«Многое можно сделать и за год, многого можно добиться и за два года, и за три. Можно сделать совершенно другую жизнь, потому что сегодня любой информационный и технологический прогресс работает. Если это все включить, то все будет нормально», — считает она.



Сидевший рядом с ней на пресс-конференции Ландик выдал более пессимистичный прогноз: «Нужно три года чтобы убрать все эти бомбы оттуда, потом три года, чтобы люди поверили, три года — начать школы отстраивать, больницы и так далее. Мы брали примеры, как это делалось в Англии, в других странах. Это минимум еще 15-20 лет должно пройти».



Во время пресс-конференции в Киеве бывшие «регионалы» заявили, что поддерживают Владимира Зеленского, а о советнике секретаря СНБО Сергее Сивохо Бахтеева отозвалась так: «Мы встречались с ним. Очень активно и очень искренне желающий мир, как мы все. Его очень конструктивная программа нам импонирует... я думаю, у нас будут встречи и другие программы, которые мы будем выполнять вместе».



Земляк Сивохо



Сам Сивохо появился 1 февраля в Славянске на Всеукраинском турнире по плаванию среди детей с инвалидностью рядом со Смирновым. Визит друга Владимира Зеленского не был анонсирован. От комментариев прессе он отказался.







А 3 февраля Сивохо уже с Бахтеевой посетил Донецкую областную детскую больницу в Славянске. Они подарили учреждению мединструменты. За чей счет они были приобретены, не сообщается.



Фото: Facebook/Сергей Сивохо



Заявления Сергея Сивохо регулярно попадают под критику в Facebook. Не нравятся «пузырю» социальной сети высказывания политика о необходимости «исправлять ошибки, прощать и просить прощения» у жителей оккупированного Донбасса и за то, что он рассматривает церковь посредником для мирного урегулирования.



Сивохо спровоцировал в интернете волну возмущения словами о том, что мир в Украине неизбежен, а противоположного, якобы, хочет лишь «воинствующее меньшинство».



Но вне Facebook приближенный к Зеленскому Сивохо пытается выглядеть по-другому. На Донбассе он с бывшими «регионалами» открывает турниры по плаванию и дарит медоборудование.



В бассейне Славянска вместе с советником СНБО журналисты заметили и экс-регионал Владислава Лукьянова, который в 2014 году входил в состав депутатской группы «За мир и стабильность» и посещал Госдуму РФ, как он объяснил, для «налаживания диалога между парламентариями двух стран». С тех пор о Лукьянове не было слышно.







В комментарии журналисту «Новостей Донбасса» Бахтеева отметила, что они готовы принять участие и в Минских переговорах.





Но далее ее взгляды с президентской партией расходятся. В «Слуге народа» выступают против прямого диалога с самопровозглашенными властями. А позиция Бахтеевой - за прямые переговоры. Такого же мнения придерживаются и в партии Виктора Медведчука ОПЗЖ.



Политолог Константин Батозский считает, что разницы между двумя этими организациями нет и называет это «легитимизацией темы переговоров с людьми, от слов которых мало что зависит»: «Таким образом из процессов "вымывается" Россия. То есть – настоящий агрессор и реальный субъект решения проблемы».



Кто чей проект



По мнению журналиста из Краматорска Андрея Романенко, землячество создали с определенной целью.



«Не исключаю, что эта история – это проект, близкий к Офису Президента, чтобы вырвать у Медведчука карту землячества и переговоров. Это политическая игра и разменная монета», - говорит он.



Батозский же считает, что бывшие регионалы вернулись в публичную плоскость, потому что увидели для себя возможность проявить инициативу.



Журналист Романенко допускает возможность, что создание землячества в нынешнем его составе – маневр.



«Я даже не исключаю, что эта попытка кого-то другого втянуть в процесс, чтобы использовать как “пугалку” – вот кого мы можем засунуть в Минск, если не поедут вот эти ребята», - говорит журналист.



Однако будущее в вопросе урегулирования ситуации на Донбассе зависит не столько от Банковой, сколько от Старой площади, где находится Администрация Путина в Москве. Но пока там не принято окончательное решение - уже сейчас бывшие и действующие политики в Украине готовятся к жизни в новых политических условиях на следующую пятилетку и накануне местных выборов, которые советник президента Андрей Ермак анонсировал на октябрь на всей территории Донбасса.



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«Новостям Донбасса» стало известно, что 31 января бывший городской голова Донецка (занимал эту должность 9 лет - с сентября 1993 года по апрель 2002 года), «архитектор» Партии регионов и председатель Верховной Рады Украины (2012-2014 гг.) Владимир Рыбак, который сейчас проживает в Киеве, возглавил международную общественную организацию «Ассоциация Донеччина». В ближайшее время запланирована презентация их программы, которая, вполне вероятно, повторит многое из того о чем успели заявить в «Землячество — Родной Донбасс».