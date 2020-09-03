Учебный год в период пандемии: как теперь учатся дети в школах Славянска

Пандемия коронавируса приостановила многие важные процессы в мире. В условиях тотального или даже частичного карантина в Украине стало сложнее учиться. Правозащитники отмечают, что из-за пандемии право на образование, как одно из базовых детских прав, активно подвергалось риску. В первую очередь, это коснулось детей из малоимущих семей, где на повестке часто стоят совершенно другие вопросы, такие как пропитание, крыша над головой. Когда эти вопросы не решены, родители могут и забыть о том, пойдет ли ребенок в школу, будет ли он учиться дистанционно, да и есть ли у него все необходимое, чтобы сделать домашнее задание дома, на компьютере.



В семьях, где все это есть, тоже нередко случались коллапсы – из-за большой нагрузки или неопытности родители оказались неготовыми помогать детям учиться дома. Дистанционное обучение стало настоящим вызовом, хотя и является разумным выходом из ситуации – учиться ведь нужно.



Откроются ли украинские школы 1 сентября, то есть на седьмой месяц пандемии, было неизвестно до последнего момента. И только в августе министерство здравоохранения разрешило начать очное обучение школьников и разработало рекомендации по соблюдению карантинных правил.



Общие требования



Рекомендации МОЗ применимы для всех регионов, но в разных карантинных зонах они адаптируются к уровню эпидемилогической ситуации. Общие положения таковы: в школу ученики должны приходить в масках; их передвижение по школе должно быть минимизировано и проходить по специальной разметке; в здании школы нужно открыть больше входов и выходов, через которые направить потоки учащихся; школам необходимо разработать автономный график занятий и посещения столовых школьниками, с учетом возрастных категорий; классы нужно «привязать» к определенной аудитории; учителя обязательно проходят температурный скрининг, а детей опрашивают об их самочувствии; пока позволяет погода, часть уроков рекомендуется проводить на открытом воздухе.

Поскольку каждая школа имеет свои особенности - конструкцию здания, количество учащихся, расположение учебных кабинетов и т. д. – школы сами решают, как им выполнять рекомендации правительства.

«Окончательное решение по организации учебного процесса в той или иной школе принимает директор и педсовет каждого учреждения. В нашей городской системе образования находится 21 школа, то есть существует 21 "сценарий" организации учебы и все они разные, - поясняет начальник Славянского городского отдела образования Игорь Рублевский. - В основном, сложности в подготовке к началу учебного года возникали в школах с большим количеством учеников. Там, где школьников поменьше, организовать соблюдение карантинных требований было легче».



Как на практике?



«Школа у нас большая, в этом году к нам пришли сразу 4 первых класса. Основной акцент мы сделали на разбивке учащихся по возрастным категориям, - поясняет Марина Ефремова, заместительница директора по учебно-воспитательной работе школы №15 в Славянске. – Первые-вторые классы начинают занятия в 8 часов утра, третьи-четвертые классы приступают к урокам в 8:15, то есть заходят они в разное время. Основная и старшая школа приходят на занятия к 9 часам утра. Этот час компенсируется за счет дистанционного преподавания небазовых предметов, например, уроки здоровья, искусство».



Английский язык в школе решили оставить очным даже для младшей школы. Дети изучают язык в отдельных кабинетах.

«После каждого урока эти помещения проветриваются и обрабатываются дезинфецирующими средствами. В остальных случаях каждый класс занимается в своих кабинетах», - добавила Ефремова.



Руководство школы пытается сделать так, чтобы перерывы между уроками в младших и старших классах не совпадали.



Школьная столовая по проекту рассчитана на 100 мест, но из-за того, что столы пришлось раздвинуть, сейчас ее вместимость меньше.

График приема пищи тоже гибкий, чтобы каждый класс ел в отведенное для него время. Для очереди за буфетной продукцией нанесли разделительные линии, прилавок оборудован защитным экраном.

По словам Марины Ефремовой, ученикам приходится постоянно напоминать о защитных масках – многие дети уже забыли о них во внешкольной жизни.

День знаний



Торжественные линейки 1 сентября проводились не во всех школах, а только там, где эти мероприятия получилось организовать в безопасном режиме. К примеру, в школах №13 и №10 праздничные мероприятия проводили только для первоклассников, которых разбили на отдельные группы. В школе №6 в линейке участвовали также выпускные классы. Остальные учении, по приходу в школу сразу направлялись на уроки.



В школе №15 учебный год начался сразу с занятий.



«Мы пришли, как нам и сказали, к 8:00, – рассказывает Анна Архангельская, мама ученицы 3-го класса. – За оградой, на территории школы детей встречали учителя с табличками, на которых был указан класс. Нужно было подвести своего ребенка к "своему" учителю и, поскольку детей и родителей было много, местами образовывались скопления людей. Когда классы собирались, учителя через разные входы вели их на занятия. При этом соблюдался интервал - сначала шел один класс, примерно через 3 минуты запускали следующий. Родителей внутрь, конечно, не пускали, поэтому о том, как проходили занятия, могу судить только по рассказам дочери. Она говорит, что в первый день у них занятия проходили без перерывов. Наверное, это связано с тем, что сейчас в школе введен специальный график и он еще не совсем отработан. Надеюсь, что за несколько дней все наладится. Не совсем понятно, что будет с дистанционными уроками. Нам сказали, что какие-то дисциплины будут преподавать в онлайне, но заданий пока не присылали».

В ожидании второй волны



Почти всю последнюю четверть прошлого учебного года школьники обучались онлайн. Для многих родителей такие перемены обернулись стрессом, поэтому решение о переходе на очную форму обучения для них стало хорошей новостью.



«Может, для детей старших классов, которые могут усваивать знания самостоятельно, дистанционное обучение не составило проблемы, но для младшей школы такой формат не подходит», – считает Анна.



Она подчеркивает, что для обучения младшеклассников нужны специфические профессиональные навыки, которых у родителей, как правило, нет.



«Задания нам присылали через платформу "Classroom" и фактически получалось так, что сначала мне самой приходилось выучивать урок, а потом нужно было объяснить все дочке. Это занимало очень много времени, а иногда и нервов. Думаю, что родители меня поймут. Понимаю, что карантин могут снова ввести и нам придется снова учиться в онлайне. Хотелось бы, чтобы школа каким-то образом решила технический вопрос с занятиями в режиме видеоконференций. Тогда педагоги смогут напрямую проводить с детьми уроки, наблюдать за их реакцией и работать с каждым индивидуально», – рассуждает мама третьеклассницы.



Родители не могут теперь тесно общаться с учителями, только через интеренет или мобильную связь. Они не имеют права заходить в помещение школы. Чтобы избежать недоразумений, чтобы родители были в курсе учебных успехов своих детей, с этого года вводим электронные дневники и электронные журналы.



«Для дистанционного обучения мы используем платформу "Google Classroom". Начали работать с ней с прошлого года на платной основе и в ограниченном формате. В этом году, по нашей просьбе, нам разрешили пользоваться большим диапазоном услуг и бесплатно. Теперь можем проводить видеоконференции, у каждого класса есть своя электронная почта, пароли для детей и так далее», – пояснила завуч школы №15.



По ее словам, с этого учебного года школа начнет работать с ресурсом «Нові знання» (nz.ua), на котором можно бесплатно пользоваться платформами «Электронный журнал» и «Электронный дневник». Как считает администрация школы, это частично компенсирует то, что из-за карантина родители не могут лично общаться с учителями и отслеживать успеваемость своих детей. И, кроме того, значительно упростит внутришкольное делопроизводство.



«До карантина учителя заполняли классные журналы в письменном виде. Когда ввели жесткие ограничения, преподаватели сидели дома, и эта документация не велась. Потом карантин смягчили, педагогам разрешили вернуться на рабочие места и им пришлось заносить в журналы все, что накопилось за время онлайн-режима. То есть мы делали двойную работу. Чтобы этого избежать, мы решили полностью перейти на электронную документацию», – говорит Марина Ефремова.



По данным Славянского отдела образования, в этом году в школы города пришли 11600 учеников, 1100 из них – первоклассники.